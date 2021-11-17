歐盟擬放寬半導體業國家補貼

彭博資訊報導，根據歐盟 政策草案，歐盟可能放寬國家對半導體產業的幫助。歐盟執委會在周三（17日）開會時，可能同意一項國家補助政策新做法，讓歐盟會員國政府可以補貼在歐洲的先進晶片 廠。

在這之前，法國總統馬克宏 呼籲歐盟應以較為介入干預的方式，來克服供應鏈危機。

歐盟執委會在政策草案中表示，基於確保晶片供應的重要性以及遭遇到的困難，執委會可能同意公家支援，以填補半導體產業生態系出現的資金空缺，特別是針對在歐洲建立先進製造設施這方面的扶助。

歐盟執委會主席范德賴恩周一參訪荷蘭先進半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）時表示，歐洲需要提升晶片設計與研發，建立晶片產能，與半導體發展較密切的合作。她說：「增加晶片本地製造對歐洲是好事，如此一來可以減少對一些東亞國家的依賴。」

今年晶片短缺的情況已傷害到歐洲製造業，凸顯出歐盟相關科技能力有限。供應鏈危機也激起政策辯論，法國為首的大國主張應有更多國家力量介入，幫助歐洲國家與美國和中國大陸的競爭；反對者認為，應該繼續遵循歐盟的自由市場原則。

彭博說，歐盟執委會提及對先進晶片廠的補貼限制可能鬆綁，是馬克宏的勝利。先前政策辯論時，馬克宏力主歐洲應設立先進晶片廠，反對的人則是表示，若要補助，應給予市場實際短缺的成熟製程晶片廠。