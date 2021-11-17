產量升 IEA：油價漲勢將趨緩

國際能源總署表示，隨著美國等地的石油產量回升，全球油市緊俏的情況開始減緩。(歐新社)

國際能源總署（IEA）表示，隨著美國 等地的石油 產量回升，全球油市緊俏的情況開始減緩。石油輸出國組織（OPEC）祕書長巴金多更預測，國際油市最快12月就會出現供給過剩。

IEA於16日發布月報指出，石油需求仍強勁，但供應正迎頭趕上，且10月原油庫存的變化顯示，「趨勢可能正在轉變」，「從各項指標看來，全球石油供應仍吃緊，但油價 漲勢可能即將放緩」，原因是美國石油產量增加。

IEA說，全球原油日產量10月增加140萬桶，11、12月的產量將再度增加，主要是受颶風艾達（Ida）影響而中斷生產的墨西哥灣，恢復石油供應，美國頁岩油業者也把握油價上漲的機會擴產。

總部位於巴黎的IEA上調美國第4季原油日產量預測，上修30萬桶，明年則調高20萬桶，但對於今明兩年的全球石油供需預估，則大致維持不變。

OPEC秘書長巴金多16日說，全球油市最快12月就會從供應短缺轉變成供應過剩，「過剩已在12月出現，致些訊號顯示我們必須非常、非常謹慎」，他也預期明年油市將是供過於求。

巴金多說，這種展望意味著OPEC與夥伴國（OPEC+）逐步增產的做法很合理，暗示OPEC+在12月初召開產量策略會議時，將維持當前的溫和增產步調。