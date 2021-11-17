我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰讓步？美重新豁免太陽能模組關稅 還可退稅

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

蝦皮母公司 上修電商營收

編譯王巧文／綜合報導

蝦皮母公司冬海集團（Sea）上季營收成長逾一倍，並再度上修電商部門全年營收展望，顯示新冠肺炎疫情帶動的網購需求，將繼續嘉惠這家東南亞市值最高的企業。

彭博資訊報導，冬海16日表示，第3季營收較去年同期激增逾一倍至27億美元，淨損則擴大至5.73億美元，原因是冬海投入更多資金拓展海外市場。

拜網購熱潮延續之賜，上季冬海電商部門蝦皮的營收年增一倍多至15億美元。冬海旗下線上遊戲事業競舞電競（Garena）的營收也較一年前大增近一倍至11億美元，這歸功於線上遊戲「我要活下去」（Free Fire）持續帶動成長。

冬海預料今年電商部門的營收將介於50億至52億美元，高於先前原估的49億美元，為今年第二度上修展望，但冬海維持對數位娛樂部門全年營收的預測，仍介於45億至47億美元。

蝦皮正全力攻占國際市場，並鞏固在巴西獲得的初步成果，但此舉可能導致蝦皮與拉美電商巨頭MercadoLibre的競爭加劇；MercadoLibre正打算售股籌資約10億美元。

冬海也正在歐洲、美國、印度等市場攻城掠地，由於東南亞數位巨擘搶占全球市場的情況很罕見，因此冬海吸引投資人關注。

隨著冬海在疫情期間加速成長，該公司股價在過去12個月暴漲近一倍，推升市值一飛沖天。

冬海市值在10月首度衝上2,000億美元大關。

營收 電商 東南亞

上一則

產量升 IEA：油價漲勢將趨緩

下一則

歐盟擬放寬半導體業國家補貼

延伸閱讀

台裔鄭雅慈創辦「Taelor」 矽谷Draper創業大賽奪冠

台裔鄭雅慈創辦「Taelor」 矽谷Draper創業大賽奪冠
山東女記者辭職賣地瓜銷售破億 她笑：1個億並不多

山東女記者辭職賣地瓜銷售破億 她笑：1個億並不多
不再發戰報…今年雙11買氣冷 天貓銷售額年增率創新低

不再發戰報…今年雙11買氣冷 天貓銷售額年增率創新低
中國雙11熱鬧不再 電商巨頭難拚團購直播低價競爭

中國雙11熱鬧不再 電商巨頭難拚團購直播低價競爭

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

2021-11-10 19:57
電動皮卡新創公司Rivian 10日風光上市，交易首日大漲近30%，11日續漲22%，但特斯拉執行長馬斯克指出，這位競爭對手的前景沒這麼樂觀。（路透）

Rivian風光上市 馬斯克潑冷水：前景沒這麼樂觀

2021-11-11 21:22
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透

馬斯克與桑德斯叫戰 暗示可能賣出更多特斯拉股票

2021-11-14 18:13
電動車大廠特斯拉股票連兩天遭拋售，市值蒸發1990億美元。（路透）

老闆推文利空 特斯拉兩天重挫16% 市值蒸發1990億美元

2021-11-09 18:30
Rivian上市首日股價大漲29%，樂壞認購該股的電動車預購車主。(路透)

1天賺4千美元 預購Rivian的車主搶到IPO認股權 樂翻

2021-11-10 23:03
特斯拉執行長馬斯克本周共賣掉對這家電動車大廠50億美元的持股。(路透)

50億元特斯拉股票已賣掉 馬斯克還可能再脫手

2021-11-11 00:59

超人氣

更多 >
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡