蝦皮母公司 上修電商營收

蝦皮母公司冬海集團（Sea）上季營收 成長逾一倍，並再度上修電商 部門全年營收展望，顯示新冠肺炎疫情帶動的網購需求，將繼續嘉惠這家東南亞 市值最高的企業。

彭博資訊報導，冬海16日表示，第3季營收較去年同期激增逾一倍至27億美元，淨損則擴大至5.73億美元，原因是冬海投入更多資金拓展海外市場。

拜網購熱潮延續之賜，上季冬海電商部門蝦皮的營收年增一倍多至15億美元。冬海旗下線上遊戲事業競舞電競（Garena）的營收也較一年前大增近一倍至11億美元，這歸功於線上遊戲「我要活下去」（Free Fire）持續帶動成長。

冬海預料今年電商部門的營收將介於50億至52億美元，高於先前原估的49億美元，為今年第二度上修展望，但冬海維持對數位娛樂部門全年營收的預測，仍介於45億至47億美元。

蝦皮正全力攻占國際市場，並鞏固在巴西獲得的初步成果，但此舉可能導致蝦皮與拉美電商巨頭MercadoLibre的競爭加劇；MercadoLibre正打算售股籌資約10億美元。

冬海也正在歐洲、美國、印度等市場攻城掠地，由於東南亞數位巨擘搶占全球市場的情況很罕見，因此冬海吸引投資人關注。

隨著冬海在疫情期間加速成長，該公司股價在過去12個月暴漲近一倍，推升市值一飛沖天。

冬海市值在10月首度衝上2,000億美元大關。