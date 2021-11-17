波克夏上季削減股市投資

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，上季減碼投資股市。（路透）

申報資料顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏 公司上季減碼投資 股市，減持美國製藥與支付業者，但敲進藥物專利授權商的股票 。富豪投資人索羅斯的基金管理公司則加碼房地產和金融股，但其美股投資組合價值已低於50億美元。

波克夏第3季出清默沙東（Merck & Co）的持股，相較下，該公司第2季結束還持有920萬股的默沙東股票。波克夏也減持藥廠艾伯維（AbbVie）和必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）的持股，艾伯維減碼30%，持股減少610萬股，必治妥施貴寶的持股也砍到2200萬股。

波克夏也出清Organon和電信公司Liberty Global的小額投資；波克夏上季也減碼投資支付公司，威士卡（Visa）和萬事達卡（MasterCard）的持股分別減少4.3%和6%。

波克夏上季新增一筆4.75億美元的投資，買進專門買賣藥品特許權的Royalty Pharma的股票，對地板零售商Floor & Décor有近1億美元的新投資。

索羅斯基金管理公司上季新增對醫療用品製造商Hill Rom、房地產投資信託公司MGM Growth Properties、摩根大通、高盛集團的持股，並且加碼買進IHS Markit、住房建商DR Horton，出清電動車電池新創公司QuantumScape、電梯製造商奧的斯（Otis）。

索羅斯基金管理公司也出清多家科技公司的持股，包括蘋果、亞馬遜、微軟、科林研發（Lam Research）。依據申報資料，索羅斯基金管理公司上季對美股的投資減少2.05億美元，降至49.6億美元。

在知名主權財富基金的部分，在北京當局嚴加整治企業之際，新加坡淡馬錫（Temasek）上季大幅減持阿里巴巴、滴滴出行等中概股，並且出清百度、好未來教育集團、新東方教育科技集團的股票。

沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）則押注電商、乾淨能源及運輸業者，持有的美國上市股票暴增近兩倍至434.5億美元。

申報資料也顯示，機構投資人上季減少投資個股，擴大投資指數股票型基金（ETF），受到最大衝擊的是非必需消費品和工業類股。

投資人上季增持ETF 1.4%，加碼最多的是SPDR史坦普500指數ETF和Vanguard 500 Index Fund ETF。

對非必需消費品和工業類股的持股分別減少0.4%，賣出最多的個股是阿里巴巴集團、亞馬遜、聯邦快遞和聯合太平洋（Union Pacific）。