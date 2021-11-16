油價漲到100美元？伊爾艾朗潑冷水：預測忽視需求問題

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗不認為油價會漲到每桶100美元。路透

安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohammed El-Erian）對油價 漲破每桶100美元的預測潑冷水，指其忽視了未來需求的關鍵問題。

伊爾艾朗參與在阿布達比舉行的ADIPEC能源會議時表示，他同意阿布達比國家石油 公司執行長Sultan Ahmed Al Jaber稍早的評論，全球市場「夢遊」陷入能源危機。

伊爾艾朗說，發生了一年前覺得不可能的兩種情況。首先是需求激增而供應無法跟上，其次是預測的能源轉型帶來挑戰，因為轉型燃料並不「充足」。

儘管市場觀察人士年初時也沒想到油價會漲到每桶80美元，但伊爾艾朗不認為油價可能衝破100美元大關：「如果只關注供應面，可能以為油價會漲到100美元，因為這個行業總體上投資 不足，而需求將保持強勁。」

他說，「看需求面，就會發現問題。今天的需求強勁，但6個月後還強勁嗎？就需求破壞——大家因漲價而少買——以及政策是否緊縮而言，問題很大」。

石油輸出國組織（OPEC）及產油盟國本月稍早同意維持目前的產量，不甩華府要求擴大增產好讓油價降溫的呼籲。

雖然油價進一步大漲可能對全球經濟復甦構成風險，但伊爾艾朗認為，這在風險清單上排得很後面，清單上最顯著的風險是各國銀行的「通膨誤判」。 .