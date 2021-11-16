大摩：2022年別碰美國股債

銀行預估，美元明年將持續走強。(歐新社資料照片)

摩根士丹利（大摩）策略團隊建議，明年最好遠離美國 股市與債市，改在歐洲與日本 尋求更好的回報。此外，滙豐、瑞銀預估美元明年將持續走強，因為預期聯準會（Fed）緊縮政策，明年將升息。

大摩策略師在明年度的展望報告中，預估美股標普500指數明年將跌到4,400點，比目前下挫6%。

在經濟改善、利率上升的情況下，大摩預估美國指標性的10年期公債殖利率 明年將升至2.1%，高於目前的1.55%。債券價格與殖利率走勢相反，故殖利率上揚，債市下挫。

大摩分析師認為，美國2022年將面臨多項挑戰，一方面是經濟成長更佳，另一方面是通膨比消費者習慣的還要高，而股市已經高估，導致美國可能股債皆跌。

相較下，日本與歐洲的通膨比美國和緩，日歐央行也可能更有耐心，循序漸進地緊縮貨幣政策，股債表現可能會更理想。

大摩也認為，全球通膨可望在本季到頂，供應鏈瓶頸有望在2022年逐步緩解，因此經濟復甦可能將比預期來得更好。

滙豐估計，到2022年第4季，美元對歐元匯價可望由目前的0.87歐元升至0.91歐元，對日圓匯價可望由目前的113日圓價位升至115日圓。瑞士銀行估美元兌歐元將漲至0.91歐元，對日圓將漲至116日圓價位。不過，瑞銀也認為美元高估，認為美元兌歐元是0.73歐元。