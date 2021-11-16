殼牌3大改革 力拚加速轉型

荷蘭皇家殼牌公司計劃百年來首度更名，從公司名稱中移除「荷蘭皇家」，成為殼牌公司。 (美聯社)

為簡化公司組織並加速能源轉型，石油巨頭荷蘭皇家 殼牌公司計劃從公司名稱中移除已冠上114年的「荷蘭皇家」（Royal Dutch），成為殼牌公司（Shell Plc.），並且將取消雙重股權結構，稅務居住地與總部也從荷蘭移往英國 。

根據計畫，殼牌仍將在荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦和美國紐約上市，但將採用單一的股權制，而非之前的A股和B股結構。殼牌說，目前複雜的股權結構受到限制，長遠來看可能無法持續下去，而實施單一股權制，也將更容易買回自家股票，進行收購和處分資產也會更簡易。

荷蘭皇家殼牌集團2005年在英國註冊成立、以荷蘭為稅籍地，並設立雙重股權制。殼牌在實施這項新計畫後，稅籍地將移至英國，集團執行長和財務長的辦公地點也將跟著遷移。股東將在12月10日股東大會上就殼牌章程的變更，進行投票 ，至少需要75%票數才能通過。殼牌股價在15日在阿姆斯特丹股市盤中漲約2%。

殼牌董事長麥肯齊說，這項改組計畫得到董事會的一致支持，並表示「簡化的好處將超過與之相關的任何潛在成本」「簡化將使我們在單一國家稅收和司法管轄範圍內的股權結構正常化，並使我們更具競爭力」，「因此，殼牌處於更佳的地位以抓住機會，並在能源轉型中扮演領導角色」。

殼牌此舉在英國和荷蘭引發截然不同的反應。荷蘭政府說，這是一個「不受歡迎的意外」，並「正在與殼牌管理層就該計畫對就業、重要投資決策和永續性的影響進行對話」。英國商業大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）額手稱慶表示：「這是對英國經濟的明確信任投票」。殼牌在荷蘭有一些相當複雜的問題，今年5月海牙法院判定殼牌需更快速減少碳足跡，並命令其在2030年之前減少更多排放。殼牌表示將實現法院的大部分目標，但也對這項判決提起上訴。此外，該公司長久以來與荷蘭當局就該國15%的股利預扣稅發生爭執，殼牌試圖避免兩種股票都繳稅，而這項新結構將解決這個問題。

消費品巨頭聯合利華去年也放棄其英荷雙重結構，轉而採用單一的倫敦實體。隨著奇異（GE）、東芝（Toshiba）和嬌生（J&J）上周陸續宣布計劃分拆公司，企業巨頭面臨著愈來愈大壓力，需要簡化營運結構。