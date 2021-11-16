我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題

財政緊縮…明年復甦絆腳石

編譯陳家齊／綜合報導

通膨壓力升溫下，市場關注各國央行明年是否會被迫提前加快緊縮政策，但專家指出，各國政府也已在收回為了抗疫的龐大財政刺激政策，比起貨幣緊縮，明年財政緊縮可能會對經濟成長造成更大的衝擊。

彭博資訊報導，慷慨的失業救助、不問資格對家庭普發現金等這些救經濟的財政刺激政策，是扛住疫情時期經濟成長的重要動力，如今卻正在退場。瑞銀估計，全球明年減少的抗疫財政支出將高達全球國內生產毛額（GDP）的2.5%，是2008年金融海嘯後、財政緊縮幅度的五倍。

政府勒緊褲腰帶，表明經濟成長將會放緩，但有助緩解一些國家的通膨壓力。財政支出削減對全球經濟的拖累可能沒有整體數據顯示的那麼嚴重，因為明年的預算計畫並非一成不變，若疫情持續下去，政府還能調整。而且過去18個月的刺激措施中，有一些還沒動用，能在明年或之後使用，以緩解衝擊。

美國的緊急抗疫計畫正在結束，但政府正在推動一項更長期的支出計畫。歐洲明年勢將再度爆發十年前的財政緊縮辯論，英國領導人則聲稱有道德責任開始削減預算赤字。

日相岸田文雄計劃增加支出，但規模將略小於去年的抗疫刺激方案。北京在財政預算一直持謹慎態度，今年赤字目標為控制在3.2%，比去年的3.6%更緊縮，但隨著經濟放緩，北京可能改變想法，再刺激經濟。

在巴西，儘管通膨飆升，促使央行急速升息至7.75%，總統波索納洛在面臨艱困的連任選戰之際，仍想廣發現金給貧窮家庭，可能導致通膨惡化，墨西哥和阿根廷則預料將嚴控支出。

泰國、馬來西亞、越南已表態準備釋出更多財政刺激，而印尼與印度則是正削減刺激，希望財政收支恢復均衡。

預算 北京 疫情

上一則

「大賣空」貝瑞放棄做空特斯拉、方舟ETF和美國公債

下一則

美大學國際學生回來了

延伸閱讀

岸田文雄否認是安倍傀儡政權 但致電說明用人原因

岸田文雄否認是安倍傀儡政權 但致電說明用人原因
日本首度設「人權輔佐官」 針對中國 與美合作

日本首度設「人權輔佐官」 針對中國 與美合作
劍指中國 日本首設人權輔佐官

劍指中國 日本首設人權輔佐官
巴西21科學家拒絕國家獎項 抗議2名學者遭總統除名

巴西21科學家拒絕國家獎項 抗議2名學者遭總統除名

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

2021-11-10 19:57
微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
電動皮卡新創公司Rivian 10日風光上市，交易首日大漲近30%，11日續漲22%，但特斯拉執行長馬斯克指出，這位競爭對手的前景沒這麼樂觀。（路透）

Rivian風光上市 馬斯克潑冷水：前景沒這麼樂觀

2021-11-11 21:22
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透

馬斯克與桑德斯叫戰 暗示可能賣出更多特斯拉股票

2021-11-14 18:13
電動車大廠特斯拉股票連兩天遭拋售，市值蒸發1990億美元。（路透）

老闆推文利空 特斯拉兩天重挫16% 市值蒸發1990億美元

2021-11-09 18:30
Rivian上市首日股價大漲29%，樂壞認購該股的電動車預購車主。(路透)

1天賺4千美元 預購Rivian的車主搶到IPO認股權 樂翻

2021-11-10 23:03

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」

沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」