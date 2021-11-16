財政緊縮…明年復甦絆腳石

通膨壓力升溫下，市場關注各國央行明年是否會被迫提前加快緊縮政策，但專家指出，各國政府也已在收回為了抗疫的龐大財政刺激政策，比起貨幣緊縮，明年財政緊縮可能會對經濟成長造成更大的衝擊。

彭博資訊報導，慷慨的失業救助、不問資格對家庭普發現金等這些救經濟的財政刺激政策，是扛住疫情 時期經濟成長的重要動力，如今卻正在退場。瑞銀估計，全球明年減少的抗疫財政支出將高達全球國內生產毛額（GDP）的2.5%，是2008年金融海嘯後、財政緊縮幅度的五倍。

政府勒緊褲腰帶，表明經濟成長將會放緩，但有助緩解一些國家的通膨壓力。財政支出削減對全球經濟的拖累可能沒有整體數據顯示的那麼嚴重，因為明年的預算 計畫並非一成不變，若疫情持續下去，政府還能調整。而且過去18個月的刺激措施中，有一些還沒動用，能在明年或之後使用，以緩解衝擊。

美國的緊急抗疫計畫正在結束，但政府正在推動一項更長期的支出計畫。歐洲明年勢將再度爆發十年前的財政緊縮辯論，英國領導人則聲稱有道德責任開始削減預算赤字。

日相岸田文雄計劃增加支出，但規模將略小於去年的抗疫刺激方案。北京 在財政預算一直持謹慎態度，今年赤字目標為控制在3.2%，比去年的3.6%更緊縮，但隨著經濟放緩，北京可能改變想法，再刺激經濟。

在巴西，儘管通膨飆升，促使央行急速升息至7.75%，總統波索納洛在面臨艱困的連任選戰之際，仍想廣發現金給貧窮家庭，可能導致通膨惡化，墨西哥和阿根廷則預料將嚴控支出。

泰國、馬來西亞、越南已表態準備釋出更多財政刺激，而印尼與印度則是正削減刺激，希望財政收支恢復均衡。