歐企季報佳 分析師上修財測

歐洲企業近幾周公布的上季財報表現亮眼，促使分析師紛紛上修歐企的獲利成長預測，同時預估歐企明年業績繼續成長，帶動股價進一步上漲。

彭博資訊報導，花旗編纂的指數 顯示，近來分析師上修歐企獲利預估的幅度，大多高於全球其他同業。高盛、瑞銀財管部門、巴克萊銀行的策略師預測，歐企明年的獲利成長將進一步推高歐股 。這減輕市場對成本飆漲、供應吃緊因素可能拖累歐股的疑慮。Stoxx歐洲600指數今年來上漲22%，目前徘徊在歷史高點附近。

資產管理公司Abrdn投資 總監諾庫拉克表示：「儘管歐企遭遇一些重大的不利因素，但第3季仍繳出不錯的獲利成績。」「對能把價格上漲轉嫁出去、營收成長速度比成本上漲還快的公司而言，展望依然光明。」

巴克萊銀行歐股策略主管考烏（Emmanuel Cau）說：「財報季已為歐股反彈提供基本面支撐。」巴克萊預測，歐企明年獲利成長幅度將達二位數。

他表示，儘管成本上揚仍是隱憂，且供應瓶頸尚未舒緩，但需求強勁、庫存耗盡都有助提升企業的定價能力。

摩根大通私人銀行全球策略師法樂另指出，歐企正採取措施來緩解供應吃緊問題，尤其是缺工方面，「我們觀察到企業確實對創新和自動化等領域提高投資，對內可提高生產力，其實也壓低每單位成本」。

不過，歐企在歷經今年強勁復甦後，未來獲利成長速度可能放緩。