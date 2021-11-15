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印度、古巴 15日擴大開放國門

編譯易起宇／綜合報導
印度15日起允許持有新核發簽證的外國旅客，搭乘一般客機入境，可望為低迷的餐旅業注入一劑強心針。（路透資料照片）
印度15日起允許持有新核發簽證的外國旅客，搭乘一般客機入境，可望為低迷的餐旅業注入一劑強心針。（路透資料照片）

印度和古巴15日起將擴大開放國門、允許外國旅客入境，可望為低迷的餐旅業注入一劑強心針。新冠肺炎疫情已使入境這兩國的外國旅客人數急遽萎縮。

日經新聞報導，印度15日起允許持有新核發簽證的外國旅客，搭乘一般客機入境，旅客和飛機入境時都需遵守所有防疫規範。

印度上月15日已開放持觀光簽證、且完整接種新冠疫苗的外國旅客，搭乘包機入境。

根據印度政府，所有入境旅客須在抵達之前，把在啟程前三天內所做的核酸（PCR）檢測陰性證明，上傳到印度政府網站，抵達後也要再檢測一次。只有與印度簽訂相互承認完全接種疫苗證明協議的國家，例如英國、法國、德國、尼泊爾、菲律賓和澳洲等國旅客，可直接離開機場，無需接受PCR檢測或隔離。

印度近來疫情已大幅改善，疫苗接種率也提升。印度已持續超過一個月每日新確診數低於2萬例，遠低於5月初的每日逾40萬人。印度9.44億成年人口已有79%接種過第一劑疫苗，完整兩劑接種率為38%。印度去年入境的外國旅客人數銳減75%至274萬人。

古巴在7日取消入境旅客強制隔離的政策後，15日起也將開放外國旅客入境，未持有疫苗接種證明的旅客須出示PCR檢測陰性證明。衛生部也表示，全國民眾的完整疫苗接種率已超過70%。

今年1-9月入境古巴的國際旅客人數較去年同期大減77%至約28萬913人，相較下，古巴在疫情前每年約迎接400萬名觀光客。

柬埔寨也宣布，已完整接種新冠疫苗的旅客，15日起入境後將免隔離，但旅客須出示搭機前三天所做的新冠檢測陰性證明、以及疫苗接種證明，未接種疫苗者仍須隔離14天。

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