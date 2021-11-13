貨櫃運價指數 終止連四跌

美西塞港無解，船舶供給不足，12日最新公布的上海航運交易所貨櫃運價及指數 （SCFI）淡季不淡，SCFI指數終止連四跌，遠東到美西線每40呎櫃（FEU）運費來到6730美元，再創新高。

近日市場一直傳出運價指數會下跌，貨櫃輪也受到波羅的海貨櫃運費指數（FBX）大跌影響，股價跟著走低。

但對市場流傳的各種運價指數表現，航運業者及專家普遍認為，還是以上海航運交易所的SCFI最具公信力。

原本11月已進入貨櫃輪傳統淡月，但美西塞港問題太複雜，美國 總統拜登也關心這個事件，洛杉磯港、長堤港已提供24小時服務，太平洋鐵路公司也加入24小時運轉，全力解決塞港問題，然而到目前為止，美西塞港問題未能改善，船舶回不了亞洲，推升運價又開始上漲。

美西塞港，船舶卡在美西外海動彈不得，美國線運價本周開始上漲，塞港最嚴重的遠東到美西線運費再創新高，遠東到美西線每FEU達6730美元，較前一周大漲269美元，漲幅4.16%。

儘管進入淡季，不過運價指數不跌反漲，SCFI指數終止連四周下跌，最新一期出爐達4554.04點，上漲18.12點，漲幅0.4%；美東線是之前回檔幅度較大，最新一期每FEU運價來到1萬0598美元，也較前一周上漲161美元，漲幅1.63%，維持高檔。

至於遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達7560美元，較前一周下跌77美元，跌幅1.01%；遠東到地中海運價每TEU達7207美元，較前一周下跌62美元，跌幅0.85%。

值得留意的是，第4季是近洋線傳統旺季，這個部分也開始顯現在運價上，至於近洋線方面，除遠東到南韓運費較前一周下跌4美元外，其餘都是上漲，其中遠東到日本 關西、遠東到日本關東及遠東到東南亞運費，分別較前一周上漲12美元、11美元、13美元。

法人分析，原本市場擔心運價走低，會影響獲利表現，然而11月已進入淡季，運價不僅淡季不淡，美西線還衝高，讓市場對第4季獲利表現有新的想像空間。