PS 5產量下修 大砍百萬台

Sony集團下修今年度的PlayStation 5遊戲主機產量目標。（路透資料照片）

知情人士透露，受到零組件短缺與物流受阻等問題的影響，Sony集團已下修今年度的PlayStation 5遊戲主機產量目標，大砍約100萬台。

彭博資訊報導，Sony之前設定的目標，為在明年3月底止的今年度生產逾1600萬台PS 5，但現在已調降產量目標至約1500萬台。這可能讓Sony難以達成全年銷售180萬台的目標。

市場憂心，此舉恐不利鴻海、和碩、台達電、光寶科、群電、今國光及鈺太等台灣PS 5協力廠出貨。但供應鏈 表示，以組裝廠來看，目前正值營收 占比較高的iPhone 13拉貨季節，因此PS 5出貨量下修，影響程度其實不大。

Sony財務長十時裕樹上月底指出，物流受阻與零件短缺對Sony的影響愈來愈嚴重。PS 5在7月成為銷量最快達到1000萬台的Sony遊戲主機，但之後銷售速度就不如PS 4，且第3季的PS 5銷量略低於預期。

PS 5上市一年來，一直很難在商店架上買到，主因是Sony取得的PS 5數量，始終不足以分配到全球各地。Sony供應商生產基地所在的開發中國家，施打疫苗的速度不一，導致Sony難以預測晶片 與零組件供應。知情人士說，現在Sony的組裝夥伴每天都要與零組件供應商聯絡，以確定零組件是否如期出貨。

目前供應短缺的零組件，包括電源管理晶片等不是非常先近卻不可或缺的裝置，而東芝、台積電等晶片製造商都已警告，晶片供應到明年都難以恢復正常。

Sony的製造夥伴預期，PS 5明年全年的供應都將維持緊俏，並表示明年度產量是否足以達成Sony的2260萬台銷售目標，將是一大挑戰。

PS 5組裝廠包括鴻海、和碩等，惟相關組裝廠均不評論單一客戶與訂單。另外，散熱廠尼得科超眾與安力-KY均為PS 5供應鏈，但國內散熱廠均不對單一客戶評論；據悉，散熱模組本身未缺貨，但由於上游IC缺料，因此連帶影響其餘零組件出貨動能，但業績影響有限。

PS 5內建的數位型麥克風，是由微機電（MEMS）麥克風廠鈺太所供應，以鈺太整體營收比重來看，主要來自NB相關應用，有近五成的占比，因此法人認為，PS5調降出貨數量，對鈺太營運並不會造成太多的影響。