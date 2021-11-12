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日本10月躉售通膨率 飆40年高點

編譯洪啟原／綜合報導
日本10月躉售物價年增8%，寫下40年來最高水準。(路透資料照片)
日本10月躉售物價年增8%，寫下40年來最高水準。(路透資料照片)

日本10月躉售物價創下40年來最高的年增幅，跟進中國工廠出廠價格急升的走勢，此時供應鏈遭遇瓶頸和大宗商品成本持續升高，正對亞洲企業獲利構成壓力。

成本壓力持續升高，加上日圓貶值導致日本進口商品價格上漲，這些因素對日本帶來更多痛苦，此時日本正從新冠肺炎疫情當中復甦。

伊藤忠商事（Itochu）首席經濟學家武田淳說：「成本持續升高對企業獲利來說無疑是負面消息。如果經濟持續改善，企業也許能在某個時點把成本轉嫁給消費者。」

日本銀行（央行）11日公布，10月企業商品價格指數（CGPI）比去年同期暴增8%，高於市場預估值7%和9月修正值6.4%，寫下1981年1月有數據以來最高的單月增幅。這項指數主要衡量企業彼此交易商品與服務的價格。

許多商品的躉售價格同步上揚，包括燃料價格比去年同期急漲44.5%、木材價格年增57%。

以日圓計價的10月進口商品躉售價格年增38%，增幅創紀錄，為日圓貶值推升原物料價格進一步高漲的最新證據。

日本企業一直審慎看待把升高的成本轉嫁給消費者這件事，因擔憂對價格敏感的家庭可能縮減支出，這使得9月核心消費者物價指數（CPI）僅比去年上揚0.1%。

根據路透最新的調查，大多數日本企業表示，確實計畫把大宗商品成本轉嫁或已轉嫁給消費者，這顯示通膨壓力持續升高。

這可能對日本消費者造成更重的打擊，影響更甚其他國家，原因是日本薪資增幅疲軟，凸顯日本首相岸田文雄在致力達成分配更多財富給家庭的同時，將面臨更多挑戰。

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