我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

石油大亨家族租市政廳辦婚禮 金山市府賺了10萬元

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

BTS經紀公司Hybe將跨足運動界

編譯易起宇／綜合報導
BTS擬進軍NFT市場，販售藝人的照片卡。（路透資料照片）
BTS擬進軍NFT市場，販售藝人的照片卡。（路透資料照片）

南韓男子天團防彈少年團（BTS）的經紀公司Hybe在上周宣布成立區塊鏈事業後，已在考慮擴大布局非同質化代幣（NFT）市場，不只要販賣等旗下巨星藝人的NFT產品，還可能跨足運動界。美國加密貨幣交易平台Coinbase也將對NFT下重注，打算開設自家NFT市集。

Hybe上周宣布，將與南韓最大加密交易平台Dunamu合作，創立一個販售和交易NFT商品的新平台，先從販售BTS等Hype旗下藝人的照片卡開始。

Hybe接受彭博資訊獨家訪問時說，這項事業的總部將設在美國，而且販售的產品範圍可能擴大到非該公司旗下藝人，甚至會涵蓋運動員。Hybe的NFT新事業預定將於明年上半年推出。

此外，Coinbase共同創辦人暨執行長阿姆斯壯9日表示，正計劃在一到兩季後，開設自家NFT市集，讓民眾能交易數位藝術品等商品。

Coinbase希望提供用戶一站式購足的體驗，能在同一個平台購買並儲存自己的收藏。這個平台將提供用戶社群媒體體驗，使用起來的感覺較類似Instagram，而非EBay等傳統線上市集。Coinbase在10月首次宣布這項計畫之後，已收到逾250萬封電子郵件，尋求註冊成為該市集會員。

NFT 美國 南韓

上一則

Rivian風光上市 馬斯克潑冷水：前景沒這麼樂觀

延伸閱讀

Beeple動態雕塑拍出8億天價 包辦NFT拍賣史上前兩名

Beeple動態雕塑拍出8億天價 包辦NFT拍賣史上前兩名
辱罵對手球員 賓州全校學生被禁觀戰冰球賽

辱罵對手球員 賓州全校學生被禁觀戰冰球賽
辱罵對手唯一女球員 這所高中禁止全校學生觀戰冰球賽

辱罵對手唯一女球員 這所高中禁止全校學生觀戰冰球賽
中共管不了...黃明志用NFT賣歌 3小時售完賺90萬

中共管不了...黃明志用NFT賣歌 3小時售完賺90萬

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

2021-11-10 19:57
波羅的海乾散貨運價指數（BDI）過去一個月跌跌不休，重摔至三個月低點，主要受中國需求持續下滑拖累。路透

BDI連12黑 摔至三個月低谷 中國需求放緩拖累

2021-11-06 12:18
電動皮卡新創Rivian於5日調高發行價格區間，從每股57至62美元拉高到72至74美元，估值也因此增加到最高700億美元。 路透

這家電動皮卡新創零營收零獲利 估值直逼福特

2021-11-06 14:55
特斯拉執行長馬斯克6日在推特上做意見調查，問他的6250萬名粉絲，是否支持他賣掉他持有的特斯拉股票的10%。(路透)

「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定

2021-11-06 21:25

超人氣

更多 >
紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵
膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺
華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿
拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了
曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸