BTS經紀公司Hybe將跨足運動界

BTS擬進軍NFT市場，販售藝人的照片卡。（路透資料照片）

南韓 男子天團防彈少年團（BTS）的經紀公司Hybe在上周宣布成立區塊鏈事業後，已在考慮擴大布局非同質化代幣（NFT ）市場，不只要販賣等旗下巨星藝人的NFT產品，還可能跨足運動界。美國 加密貨幣交易平台Coinbase也將對NFT下重注，打算開設自家NFT市集。

Hybe上周宣布，將與南韓最大加密交易平台Dunamu合作，創立一個販售和交易NFT商品的新平台，先從販售BTS等Hype旗下藝人的照片卡開始。

Hybe接受彭博資訊獨家訪問時說，這項事業的總部將設在美國，而且販售的產品範圍可能擴大到非該公司旗下藝人，甚至會涵蓋運動員。Hybe的NFT新事業預定將於明年上半年推出。

此外，Coinbase共同創辦人暨執行長阿姆斯壯9日表示，正計劃在一到兩季後，開設自家NFT市集，讓民眾能交易數位藝術品等商品。

Coinbase希望提供用戶一站式購足的體驗，能在同一個平台購買並儲存自己的收藏。這個平台將提供用戶社群媒體體驗，使用起來的感覺較類似Instagram，而非EBay等傳統線上市集。Coinbase在10月首次宣布這項計畫之後，已收到逾250萬封電子郵件，尋求註冊成為該市集會員。