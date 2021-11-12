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天災頻傳 氣候變遷險沒人想賣

編譯湯淑君／綜合報導

隨著全球氣候極端事件更加頻繁出現，使保險業者更加謹慎出售相關保單，這也讓從加州到澳洲有成千上萬屋主面臨氣候變遷的威脅，包括野火和洪災，卻苦於買不到氣候險。

一般人的印象是，保險業什麼險都承保，保單涵蓋範圍甚廣，從搖滾歌星布魯斯史普林斯汀的聲帶到外星人綁架，應有盡有，似乎唯獨對承保氣候變遷，裹足不前。

保險業者的傳統做法，是根據數十年累積的歷史資料來評估承保風險。但專家指出，這種做法碰上氣候變遷就不管用，因為天氣型態變化和颶風、洪水、熱浪或暴雪變得愈來愈極端且變化莫測。

保險經紀公司怡安（Aon）最近發布報告說，今年德國和中國的洪災「十分異常」，造成這些地區的保險損失破紀錄。

風險分析公司Zesty.ai執行長托斯說：「保險業者退縮，是因為虧本生意沒人想做。若傳統模型不可信，他們擔心將來會虧錢。」

Zesty.ai運用歷經逾1400起野火事件訓練的人工智慧，對個別產物進行氣候變遷風險分析。該公司客戶包括農民保險，以及波克夏（Berkshire HJathaway）、怡安等再保險業者。

總的來說，根據瑞士再保險（Swiss Re）的數據，諸如洪水和野火這類的「次級」災害——有別於颶風這類最常模型化的災害——承保損失過去十年來幾乎已倍增。

再保險業者預料情況可能持續惡化，到2040年，先進國家各種天災相關保險損失可能增加30%至36%。在中國、英國、法國和德國，增幅甚至可能達到90%至120%。

保險 氣候變遷 洪水

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