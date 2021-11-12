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高通膨時代 5大資產搶鏡

編譯任中原／綜合報導

美國10月通膨率暴衝至30多年高點後，可能還會繼續衝高，令投資人在風險資產動盪之際，更加聚焦於如何在高通膨環境下布局資產組合。投資專家建議，在高通膨環境下，價值股、加密幣、黃金、美元，以及殖利率曲線走平而受益的資產，例如利率交換合約，都有可能成為贏家。

美國10月消費者物價（CPI）飆高，導致美國公債及科技類股重挫，美元指數也升至近一年來高點，主因市場預期聯準會（Fed）的升息時機將只早不晚。

經濟學家指出，由於供應鏈瓶頸與全球能源危機未解，通膨可能繼續攀揚，在明年春季之前都難以大幅緩和。

在其他國家，歐盟預測歐元區明年通膨率將為2.2%，依然高於歐洲央行（ECB）的2%目標；南韓央行總裁李柱烈11日說，消費者物價仍將居高不下一段時間，而且很難預測通膨是否只是過渡性的，引發市場懷疑該央行的「通膨過渡論」已動搖。

日本10月躉售物價年比上漲8%，為40年來最大漲幅，且路透調查的日本企業中，約半數都考慮把商品成本轉嫁給消費者。

高盛集團指出，凡是有通膨概念的資產，包括石油，以及貨幣政策偏向「鷹派」國家的貨幣、匯率及利率交換合約，都將是2022年的贏家。

高盛看好加幣、澳幣等資源類貨幣，以及墨西哥與俄羅斯等石油概念股市。

分析師指出，通膨升高可能使Fed提前升息，科技股與非必需消費品類股所面臨的風險最大；一旦資金從這些成長類股撤離，則金融、原料及能源等價值類股最可能受益。麥德雷全球顧問公司專家艾蒙斯說，「通膨終極避險工具」是價格偏低，且擁有訂價能力的上市公司股票。

由於實質利率下滑，也促使投資人轉向一些傳統避險工具，例如黃金。比特幣也漲到69000美元，再創新高，且整體加密貨幣市值也一度衝到3兆美元。

通膨升高也會使短期公債殖利率上升，長期殖利率下降，導致殖利率曲線更平。目前5年期與30年期美債殖利率的差距，已縮小到去年3月以來最小；這顯示投資人擔心美國經濟前景，或是Fed之前的政策有誤，現在必須出手抑制通膨。

目前市場已有不少以殖利率差距為標的的衍生性投資工具。另外預期美國可能提前升息，也對美元匯率有利。同時美元升值可能引發資金撤離新興市場資產，衝擊新興股市、債市及貨幣。

美國10月通膨率暴衝至30多年高點後，可能還會繼續衝高。（美聯社）
美國10月通膨率暴衝至30多年高點後，可能還會繼續衝高。（美聯社）

殖利率 美國 投資

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