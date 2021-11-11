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愛迪達雙利空 降全年財測

編譯王巧文／綜合報導
愛迪達上季營收不如預期，主因供應鏈中斷、中國抵制潮拖累獲利。（路透資料照片）
愛迪達上季營收不如預期，主因供應鏈中斷、中國抵制潮拖累獲利。（路透資料照片）

愛迪達（Adidas）上季營收不如預期，毛利率也下滑，並調降全年獲利展望，原因是越南工廠因疫情停擺使供應鏈中斷，且中國市場抵制潮續燒不退。這些利空仍未消散，因而使本季成長前景有壓，消息拖累愛迪達10日在德國股市盤中跌逾6%。

愛迪達10日公布，第3季營收較去年同期成長3%至57.52億歐元（66.5億美元），營業利益年減8.5%至6.72億歐元，遜於分析師預期的58.3億歐元及6.82億歐元。

受疫情引發的封鎖措施及旅行限制的打擊，愛迪達上季大中華地區營收年減15%，亞太地區上季營收也年降8%，所幸北美、歐洲、中東及非洲市場的營收強勁成長，抵銷中國市場的部分缺口。但由於亞洲市場逆風以及供應成本變高仍侵蝕毛利率，愛迪達上季毛利率下滑0.2%，降至50.1%。

這家德國運動用品大廠表示，中國消費者因新疆棉爭議抵制西方品牌，加上越南等亞洲多國重啟封鎖令，造成供應鏈斷鏈，導致上季營收減少6億歐元（約6.96億美元），傷害該公司致力專注於電商、永續材料及女性產品的新五年策略的努力。

Nike等同業業績也受中國市場拖累，但中國市場占愛迪達的營收將近25%，遠超過Nike的17%和H&M的5.2%，因此愛迪達受創較深，近幾月股價表現也落後Nike和Puma。

愛迪達並下修全年獲利目標，原估全年營收最多年增20%，如今認為只會達到先前預估區間的低檔，但未提供具體數字，原因是預料需求及供應鏈問題將延續到本季 。

愛迪達還將其全年毛利率目標降至介於50.5％~51％，低於原估的約52％，全年營業利益率目標也從介於9.5％~10％，降至原估區間的低檔，且來自持續營運業務的全年淨利預料介於14億~15億歐元。彭博分析師指出，愛迪達需要迎頭趕上對手Nike與彪馬（Puma）的品牌動能（Brand Momentum），並盡可能在其12月「創新日」（Innovation Day）中展現更多進展，屆時投資人將希望聽到新系列籃球產品計畫進程。

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