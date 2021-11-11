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歐美成衣製鞋業 建新供應鏈

編譯林奇賢／綜合報導

近來歐美成衣和製鞋業者紛紛將生產據點遷到東歐、拉美國家，主要是Delta疫情先前襲擊越南中國，當地生產活動因而放緩、停擺數周，加上近來航運瓶頸推升運價，迫使業者重新思考供應鏈布局，因此找上位置靠近歐美門市據點的國家。

路透報導，西班牙服飾品牌Mango已「加速」推動擴大土耳其、摩洛哥、葡萄牙等地的生產規模。Mango旗下產品在2019年時大多是在中國、越南製造。

美國鞋子零售商Steve Madden則表示，已縮減越南的生產規模，並將50%的製鞋產能從中國遷到巴西和墨西哥。

「布希鞋」製造商卡駱馳（Crocs）上月也說，開始將產能移到包含印尼和波士尼亞在內的國家。

儘管中國仍持續為歐美成衣供應鏈生產大量服飾，但成衣和製鞋業者越來越有興趣在保加利亞、烏克蘭、羅馬尼亞、捷克、摩洛哥和土耳其等國，提高生產業務比率。

根據報導，在歐盟訂單大增的帶動下，土耳其今年的成衣出口額可望達到200億美元，締造新猷；相形下，去年出口額為170億美元。波士尼亞的紡織品、皮革、鞋類出口額，今年上半年攀抵4.36億美元，已高於去年總額。

許多業者仍高度仰賴越南進行生產，但當地近期的生產停擺，已嚴重擾亂供應鏈。越南政府10月表示，受防疫措施和缺工的影響，今年成衣出口額將無法達標，在最壞的情況下，將比目標少50億美元。

越南 中國 供應鏈

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