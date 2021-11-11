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微軟推出新NB 249元起跳

編譯洪啟原、記者蕭君暉／綜合報導
微軟推出新款筆電，搶攻學生族群。（美聯社）
微軟推出新款筆電，搶攻學生族群。（美聯社）

微軟公司9日宣布，將推出鎖定學生族群的電腦作業系統Windows 11 SE，並發表採用這套作業系統的筆電「Surface Laptop SE」，價格249美元起跳，為歷來售價最低的Surface筆電，以迎戰Chromebook，預料將為供應鏈廠商增添成長力道。

微軟表示，將推Windows 11 SE，戴爾、惠普等個人電腦（PC）製造商也將推出搭載這套作業系統的新款個人電腦。而微軟發表的Surface Laptop SE，螢幕為11.6吋，電池續航力最長可達到16個小時，249美元起跳，預定明年初上市。

Surface Laptop SE預期將為供應鏈廠商增添成長力道，包括和碩、廣達、TPK、奇鋐、泰碩、科嘉、群光等台廠，都將受惠。

此舉顯示微軟欲透過推出平價電腦，捍衛Windows的市場龍頭地位，並有助對抗Google電腦作業系統Chrome OS帶來的威脅。市調機構顧能的數據顯示，去年全球PC採用Chrome OS的比率占10%，遠不如Windows的逼近83%。

雖然美國、日本等教育市場的筆電需求逐漸飽和，但其他地區對教育筆電的需求仍強。尤其是新冠肺炎疫情爆發後，迫使學校關閉、學生遠距學習，許多學生因而購買Chromebook，以利線上學習。在教師仍採用線上授課的情況下，微軟將推出學生容易上手、價格較低的Windows 11 SE 。

當使用者在Windows 11 SE開啟檔案總管，搜尋程式和文件時，會以全螢幕視顯示，學生不必擔心還要調整檔案的視窗大小。當使用者把檔案拖曳至電腦螢幕上的不同位置時，系統會提供兩個操作選項，方便使用者操作，取代先前的六個選項。

微軟 供應鏈 教育

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