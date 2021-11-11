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法英重啟核電 要蓋新電廠

編譯陳律安、易起宇／綜合外電
法兩國重啟核能電廠。（路透）
法兩國重啟核能電廠。（路透）

法國總統馬克宏9日宣布，為減輕對外國能源供應的依賴，同時符合全球暖化的目標並讓物價受控，法國將興建新的核能電廠。英國政府同樣著眼於因應能源與環境的挑戰，將協助勞斯萊斯興建該國第一座小型核子反應爐。

馬克宏對全國演說時表示：「為確保能源獨立自主，並完成各項目標，特別是在2050年達到碳中和，我們將再次推動核能反應爐興建工程，是法國數十年來首見。」但馬克宏並未提及其他細節，路透報導，法國政府預料將宣布興建六座使用新第三代進化動力核反應爐（EPR）的核電廠。

先前當局曾表示，待目前興建中的弗拉芒維爾鎮核電廠完工後，才會再推出使用這種新技術興建核電廠的計畫。這座核電廠自2007年開始興建，至今尚未完成。只是歐洲10月爆發的能源危機，似乎讓法國政府改變心意。

在此同時，COP26氣候峰會持續在蘇格蘭格拉斯哥舉行，馬克宏也矢言法國會繼續發展再生能源。

綠色和平法國分部抨擊這項計畫，指責馬克宏是為明年4月總統大選作競選準備。綠色和平法國分部推動能源移轉的運動人士納斯說：「（蓋核電廠）太貴、太慢又太危險，在氣候進入緊急狀況時，核能已經過時。」

雖然有嚴重意外的風險，但核電正再度引起歐洲 國家的興趣，主要是因為核電廠能提供大量低碳電力。法國能源業者Orano委託顧問公司BVA於5月初進行的民調顯示，50%的法國民眾認為核電是法國的資產，更有53%受訪者認為，核電在法國能源自主扮演重要角色，比率高於2019年的46%。

另有39%的受訪者指出，核電是理想的基載電力來源。排斥核電的受訪者比率，從2019年的34%降至目前的15%。

另外，英國政府已投資勞斯萊斯（Rolls-Royce）5.46億美元，發展該國首座小型模組化核反應爐（SMR），以達到淨零排放的碳排目標，甚至寄望這項有出口潛力的新技術能創造就業機會。

SMR能在工廠內生產，且零件能透過卡車和駁船運送，組裝也比大型反應爐快速和便宜，每座SMR約可供電100萬戶家庭。

馬克宏 英國 就業

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