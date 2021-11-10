英特爾先進製程 效能告捷

英特爾第12代Intel Core桌機中央處理器（CPU）經軟體測試後，效能跑分大勝蘋果以台積電5奈米生產的最新M1系列晶片。（取自英特爾官網）

英特爾最新代號「Alder Lake」、以旗下「Intel 7」製程打造的第12代Intel Core桌機中央處理器（CPU）本月初正式上市，外電報導，經軟體測試後，英特爾最新CPU效能跑分竟然大勝蘋果 以台積電 5奈米生產的最新M1系列晶片 。

Intel 7製程電晶體密度與台積電7奈米相當，此次測試結果英特爾CPU大勝以台積電5奈米打造的M1系列晶片，意味英特爾在先進製程急追台積電腳步展現效果，未來在拓展晶圓代工版圖更具威脅台積電的能量，同時能強化其在CPU市場霸主的形象，也讓捨棄英特爾CPU的蘋果倍感壓力。

外界認為，英特爾第12代Intel Core晶片獲得好評，是執行長基辛格在接任後，重振公司聲勢的重要一步。在推出桌機處理器之後，預期後續英特爾還會推出同樣採Intel 7製程生產的筆電與伺服器處理器，全面迎戰之前聲勢不斷上升的競爭對手超微（AMD），而超微的處理器，正是由台積電生產。

外電報導，在經過效能測試軟體Geekbench 5的測試後，英特爾最新旗艦級產品Intel Core i9-12900K對上蘋果頂級的M1 Max與M1 Pro兩款CPU，結果i9-12900K的多核心效能跑分約為18,000分，是M1 Max或M1 Pro的1.5倍。此外，英特爾次一級的Intel Core i7-12700K效能分數也略勝過蘋果M1系列。

不過，上述英特爾晶片的效能表現也伴隨較高的耗電量。

英特爾這次推出新產品，第12代Intel Core晶片採用八大核加上八小核的全新架構，帶動效能大幅飛躍進步，且是業界首款支援DDR5記憶體的處理器，獲得各硬體評測網站的一致讚賞。

英特爾在技術面花了不少功夫，這次新晶片效能顯著提升，並非單一因素造成，而是包括採用效能混合架構，由類似一般稱為大核的效能核心（P-core），結合一般稱為小核的效率核心（E-core）所組成，優點在於可兼顧效能與省電，另外，也是因為採用了Intel 7製程，可比前代的Intel 10奈米SuperFin製程，每瓦效能提升約10％至15％。

不過，也有業界人士認為，英特爾新品與蘋果的自製晶片這二者的比較基礎不同，應該在長時間不插電的情況下來比較，但英特爾確實在製造上正積極追趕台積電操刀的產品。依據蘋果釋出規格顯示，M1 Pro 和 M1 Max 處理器是該公司歷來最強大的晶片，M1 Pro 與 M1 Max 比前一代效能提升 70% ，同時GPU 速度比前代加速二倍以上。