台積宣布：高雄、日本蓋12吋廠

台積電 昨（9）日宣布台灣與日本 兩地興建12吋廠投資 案，台灣將在高雄，日本落腳熊本縣，均訂於2022年動工。其中，日本新廠將與日商索尼半導體合資，額度定案70億美元，並獲日本政府支持；但未公布高雄廠的投資地點與金額。不過，高雄市長陳其邁證實將位於中油舊廠區。

台積電規劃，日本新廠將以22／28奈米製程切入，高雄新廠則以7／28奈米為主。由於高雄廠製程更為先進，業界預期，投資額估計達百億美元，合計日本、高雄新廠投資額度將高達170億美元，遠高於美國亞利桑那州的120億美元。

台積電高雄投資案傳聞已久，昨天正式獲得證實。台積電指出，因應市場需求，決議將於高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計將於2022年開始動工，並於2024年開始量產。

台積電並未說明高雄實際設廠投資地點與金額，不過昨晚陳其邁指出，市府團隊全力解決台積電設廠相關土地、水電等問題，最後選定中油高煉廠。由此證實台積電投資高雄將落腳中油舊廠區，惟土地整治與水電等細節都尚未定案。

此外，台積電昨天也與日商索尼半導體共同宣布，台積電將於日本熊本縣設立子公司（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc., JASM），初期採用22／28奈米製程，提供專業積體電路製造服務，以滿足全球市場對於特殊技術的強勁需求，索尼半導體將投資少數股權。

台積電指出，日本新廠預計2022年開始興建，2024年底前開始生產。該廠將直接創造約1,500個高科技專業工作機會，月產能達4.5萬片12吋晶圓。