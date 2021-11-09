我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

避免運輸物流業癱瘓 南韓擬釋出戰備尿素

編譯葉亭均、林奕榮／綜合報導

由於大陸限制肥料和相關原料出口，南韓政府已數度召開緊急會議，研議如何避免因尿素短缺導致物流受阻，目前的對策包括透過外交管道與大陸協商、設法增加進口來源、出動軍機自澳洲運送尿素，並考慮動用軍方儲備的尿素溶液。

南韓國防部和相關部會正商談暫時出借20萬公升的戰備尿素溶液，供民間企業和產業使用，以免尿素溶液長期短缺導致物流危機。尿素除了做為化肥，也可用於柴油車排氣處理液及多種工業用途。據韓國國土交通部統計，全國5萬輛公車、客運中，約四成是須使用尿素溶液的柴油車。

南韓國防部證實，正考慮動用戰備尿素溶液，並淡化此舉可能不利國防的疑慮。他說：「我們正評估在不會衝擊軍事行動的情況下暫時借出這些液體。」

最近幾周，中國煤炭供應短缺導致電力危機，當局緊縮肥料和相關原料的出口，致使南韓也面臨尿素溶液短缺問題。煤炭是生產尿素的主要原料之一。南韓極為仰賴大陸供應尿素溶液，今年1到9月進口的尿素溶液有97.6%來自大陸。

南韓政府7日已宣布，本周將從澳洲進口2萬公升尿素溶液，以緩解供應短缺問題，並將動用KC-330軍事運輸機運送溶液。官方表示，將尋求從越南和其他國家進口尿素；此外，將嚴格打擊囤積行為，一旦查獲，將面臨最高監禁三年的處分。

南韓 澳洲 國防部

上一則

半導體正旺 博通值得一顧

延伸閱讀

中國隊稱冠英雄聯盟 年輕人跳樓、燒下體、吃屎失控狂歡

中國隊稱冠英雄聯盟 年輕人跳樓、燒下體、吃屎失控狂歡
南韓明年2月進口新冠口服藥 已預購40.4萬人份

南韓明年2月進口新冠口服藥 已預購40.4萬人份
南韓考慮釋出軍方尿素準備 避免物流業癱瘓

南韓考慮釋出軍方尿素準備 避免物流業癱瘓
中印能源危機暫時緩解 但冬季供電將面臨風險

中印能源危機暫時緩解 但冬季供電將面臨風險

熱門新聞

「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
波羅的海乾散貨運價指數（BDI）過去一個月跌跌不休，重摔至三個月低點，主要受中國需求持續下滑拖累。路透

BDI連12黑 摔至三個月低谷 中國需求放緩拖累

2021-11-06 12:18
電動皮卡新創Rivian於5日調高發行價格區間，從每股57至62美元拉高到72至74美元，估值也因此增加到最高700億美元。 路透

這家電動皮卡新創零營收零獲利 估值直逼福特

2021-11-06 14:55
洛杉磯和長灘港對每個滯留貨櫃開罰每日100美元，已初見成效。（路透）

洛杉磯港開罰「滯留貨櫃」是不得已手段 已開始見效

2021-11-03 02:47
特斯拉執行長馬斯克6日在推特上做意見調查，問他的6250萬名粉絲，是否支持他賣掉他持有的特斯拉股票的10%。(路透)

「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定

2021-11-06 21:25

超人氣

更多 >
中國豪賭客 賭場進出1億現金

中國豪賭客 賭場進出1億現金
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人