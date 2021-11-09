避免運輸物流業癱瘓 南韓擬釋出戰備尿素

由於大陸限制肥料和相關原料出口，南韓 政府已數度召開緊急會議，研議如何避免因尿素短缺導致物流受阻，目前的對策包括透過外交管道與大陸協商、設法增加進口來源、出動軍機自澳洲 運送尿素，並考慮動用軍方儲備的尿素溶液。

南韓國防部 和相關部會正商談暫時出借20萬公升的戰備尿素溶液，供民間企業和產業使用，以免尿素溶液長期短缺導致物流危機。尿素除了做為化肥，也可用於柴油車排氣處理液及多種工業用途。據韓國國土交通部統計，全國5萬輛公車、客運中，約四成是須使用尿素溶液的柴油車。

南韓國防部證實，正考慮動用戰備尿素溶液，並淡化此舉可能不利國防的疑慮。他說：「我們正評估在不會衝擊軍事行動的情況下暫時借出這些液體。」

最近幾周，中國煤炭供應短缺導致電力危機，當局緊縮肥料和相關原料的出口，致使南韓也面臨尿素溶液短缺問題。煤炭是生產尿素的主要原料之一。南韓極為仰賴大陸供應尿素溶液，今年1到9月進口的尿素溶液有97.6%來自大陸。

南韓政府7日已宣布，本周將從澳洲進口2萬公升尿素溶液，以緩解供應短缺問題，並將動用KC-330軍事運輸機運送溶液。官方表示，將尋求從越南和其他國家進口尿素；此外，將嚴格打擊囤積行為，一旦查獲，將面臨最高監禁三年的處分。