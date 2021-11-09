我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

供應瓶頸+通膨 亞洲牛肉大漲

編譯洪啟原／綜合報導
日益攀升的亞洲牛肉需求，正遇上新冠疫情造成供應鏈吃緊和食物價格上揚兩大問題，這推升牛肉價格持續走高，並對亞洲消費者和餐廳產生衝擊。（路透）
日益攀升的亞洲牛肉需求，正遇上新冠疫情造成供應鏈吃緊和食物價格上揚兩大問題，這推升牛肉價格持續走高，並對亞洲消費者和餐廳產生衝擊。（路透）

日益攀升的亞洲牛肉需求，正遇上新冠疫情造成供應鏈吃緊和食物價格上揚兩大問題，這推升牛肉價格持續走高，並對亞洲消費者和餐廳產生衝擊。

國際貿易數據顯示，美國活牛期貨價格正站上兩年半以來最高點，且牛肉生產和運輸面臨的困難，已推升成本升高。

聯合國糧農組織（FAO）糧價指數顯示，從穀物到蔬菜油的價格全面大漲，推升全球10月加權平均糧價比去年同月勁增31.3%。亞洲中產階級特別感興趣的牛肉，其價格勁漲32.7%。

FAO的牛肉指數在9月攀抵歷史新高，是1990年代有資料以來最高。

根據QUICK FactSet的數據，在芝加哥商品交易所（CME）交易的活牛期貨價格，自10月以來每磅超過1.3美元，比去年同期大增20%。

日本食品公司Sojitz牛肉營運部經理Yu Oana告訴日經新聞說：「隨著全球新冠疫苗接種率迅速升高，尤其是來自食品服務產業的肉類需求正持續成長。」

新冠疫情幾乎不影響亞洲消費者對肉類的長期趨勢。在亞州，豬肉仍是消費大宗，但人數漸增的中產階級，對牛肉需求已增加。

FAO和經濟合作發展組織（OECD）指出，到2030年前，亞太地區是唯一一個人均牛肉消費有望從低基期成長的地區。

中國將是這個需求的主力推手。這兩個國際機構預估，大陸的人均牛肉消費到2030年將進一步增加8%，延續過去十年成長35%的走勢。

疫情 指數 美國

上一則

半導體正旺 博通值得一顧

延伸閱讀

彭博盤點 明年股市五風險

彭博盤點 明年股市五風險
亞洲疫苗股慘跌 航空股飆漲 投資人看好輝瑞口服藥

亞洲疫苗股慘跌 航空股飆漲 投資人看好輝瑞口服藥
供應瓶頸+通膨 推升亞洲牛肉價格大漲

供應瓶頸+通膨 推升亞洲牛肉價格大漲
桑默斯槓克魯曼 通膨、升息時點上續唱反調

桑默斯槓克魯曼 通膨、升息時點上續唱反調

熱門新聞

「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
波羅的海乾散貨運價指數（BDI）過去一個月跌跌不休，重摔至三個月低點，主要受中國需求持續下滑拖累。路透

BDI連12黑 摔至三個月低谷 中國需求放緩拖累

2021-11-06 12:18
電動皮卡新創Rivian於5日調高發行價格區間，從每股57至62美元拉高到72至74美元，估值也因此增加到最高700億美元。 路透

這家電動皮卡新創零營收零獲利 估值直逼福特

2021-11-06 14:55
洛杉磯和長灘港對每個滯留貨櫃開罰每日100美元，已初見成效。（路透）

洛杉磯港開罰「滯留貨櫃」是不得已手段 已開始見效

2021-11-03 02:47
特斯拉執行長馬斯克6日在推特上做意見調查，問他的6250萬名粉絲，是否支持他賣掉他持有的特斯拉股票的10%。(路透)

「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定

2021-11-06 21:25

超人氣

更多 >
中國豪賭客 賭場進出1億現金

中國豪賭客 賭場進出1億現金
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人