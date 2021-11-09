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軟銀上季虧錢 一年半首見

編譯易起宇／綜合報導
軟體銀行集團上季出現淨損，為一年半來首見，軟銀願景基金因此虧損超過100億美元。(路透)
軟體銀行集團上季出現淨損，為一年半來首見，軟銀願景基金因此虧損超過100億美元。(路透)

軟體銀行集團（Softbank Group）上季出現淨損，為一年半來首見，主因是中國對科技公司加強監管，導致軟銀投資的公司股價大跌，軟銀願景基金因此虧損超過100億美元。軟銀認為自家股票價值遭低估，將花費1兆日圓（90億美元）買回庫藏股，相當於已發行股票的近15%。

軟銀8日表示，截至9月底止的上季集團淨損為3,980億日圓（35億美元），是自2020年1-3月當季以來首次虧損，相較之下，去年同期淨利達6,280億日圓。願景基金上季投資損失總計為1.167兆日圓（103億美元）。

雖然軟銀執行長孫正義將公司形容成一隻擁有「金雞蛋」的母雞，但這份財報顯示軟銀的投資事業遇到阻礙。

在軟銀資產中占比最高的阿里巴巴，上季市值重貶35%。軟銀當初以120億美元取得的大陸叫車業者滴滴出行股票，現在市值也僅剩75億美元。

除了大陸科技股之外，南韓電商巨擘Coupang的市值也下滑了三分之一，同樣對軟銀造成巨大衝擊。

孫正義說，「我們正置身於暴風雪之中」，他對願景基金上季的投資表現並不滿意，但他表示，公司擁有的「金雞蛋」數量正穩定朝向比去年增加一倍。

軟銀也已大幅縮小備受爭議的交易股票和選擇權計畫規模，並出清持有的亞馬遜、台積電和PayPal股票。軟銀持有的這類「高流動上市企業股票」，已從前一季末的136億美元減少至上季的50億美元。

孫正義還透露，他個人因持有負責買賣股票的資產管理子公司SB Northstar三分之一股權，虧損了約1,500億日圓（13億美元）。

但願景基金上季的投資也非一敗塗地，叫車業者Ola和物流業者Delhivery等計劃掛牌上市的印度企業，是少數投資亮點。

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