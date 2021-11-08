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首月不到2美元 Disney+ 8日起在多國推出限時優惠

編譯林奇賢／綜合外電
迪士尼定10日公布年度第4季財報，執行長Bob Chapek先前告誡，Disney+這季新增訂戶將遠低於分析師預期。如今迪士尼推出訂閱優惠，想必是為了讓更多人成為訂戶。美聯社
迪士尼定10日公布年度第4季財報，執行長Bob Chapek先前告誡，Disney+這季新增訂戶將遠低於分析師預期。如今迪士尼推出訂閱優惠，想必是為了讓更多人成為訂戶。美聯社

迪士尼表示，旗下串流影音服務Disney+正推出首月訂閱費降至1.99美元的限時優惠活動，以慶祝Disney+12日上線滿兩周年，並扭轉付費用戶成長放緩的趨勢。

迪士尼8日指出，這個優惠方案的活動時間為8日到14日，適用於美國等國家的新訂戶、符合資格的回鍋訂戶 。Disney+每月訂閱費用為7.99美元。

作為慶祝Disney+兩周年的一環，迪士尼還提供其他優惠，包含讓Disney+訂戶12日可以提前30分鐘進入美國迪士尼樂園，12日當天還會把「小鬼當家：甜蜜之家」、「尚氣與十環傳奇」等先前只在戲院上映的影片，上架到Disney+平台。

此外，迪士尼的線上商城將提供Disney+訂戶免運費的優惠，迪士尼的出版部門將以99美分出售電子書。迪士尼也將推出新系列的NFT，以供收藏。

與此同時，若消費者是在目標百貨的門市註冊Disney +服務，還能得到精美小禮物；參與合作的AMC影城12日到14日將放映「令人驚喜的」迪士尼電影，票價為5美元，觀眾要等到電影開始才知道內容為何。

備受期待的Disney+也將在12日正式於台灣上線，提供包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理等6大標誌性品牌旗下精采的娛樂。

迪士尼 Disney 美國

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