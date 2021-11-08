軟銀願景基金上季虧損100億美元 受中國打壓科技股連累

軟銀上季交出一年半來首次淨損的成績單，因中國打壓科技業，導致軟銀願景基金虧損逾100億美元。 路透

軟體銀行集團（Softbank Group）上季財報呈現淨損，為一年半來首見，主因是中國 對科技公司加強監管，導致了軟銀投資 的公司股價大跌，軟銀願景基金因此虧損超過100億美元。

軟銀8日表示，截至9月底止的上季淨損為3,980億日圓（35億美元），是自2020年1-3月季度以來首次虧損，不如去年同期的淨利6,280億日圓。願景基金的投資損失總計為1.167兆日圓（103億美元）。

雖然軟銀執行長孫正義將公司形容成一隻擁有「金雞蛋」的母雞，持有許多有意上市股票 新創公司的股權，但上季的公開發行股票（IPO）已減少，許多軟銀主要資產的股價也大跌。

軟銀所投資的中國公司股價低迷，持續拖累軟銀獲利，例如軟銀當初以120億美元取得的中國叫車業者滴滴出行股票，目前市值僅剩75億美元。在軟銀資產中占比最高的中國電商巨擘阿里巴巴，上季市值也重貶35%。

除了中國科技股外，軟銀願景基金投資的南韓電商巨擘Coupang市值也下滑了約三分之一，也是構成上季虧損的一大主因。

但願景基金上季的投資也非一敗塗地，叫車業者Ola和物流業者Delhivery等計劃掛牌上市的印度企業，是少數投資亮點。