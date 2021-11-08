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亞洲拚觀光 邊境管制開小門

編譯林奕榮／綜合報導
泰國推出普吉島旅遊試點計畫，最近更重新對60多國開放邊境。（Getty Images）
泰國推出普吉島旅遊試點計畫，最近更重新對60多國開放邊境。（Getty Images）

雖然泰國、印尼、馬來西亞等亞洲國家渴望觀光客回流，開始鬆綁邊境管制措施，但這些國家境內仍實施嚴格公衛措施，譬如限制遊客只能前往部分地區，且亞太城市的防疫措施仍比多數歐洲、美洲城市嚴格，這意味觀光客只可能緩慢回流。

彭博資訊報導，在亞洲國家中，泰國率先推出普吉島旅遊試點計畫，最近更重新對60多國開放邊境。印尼正迎接遊客重回峇厘島和廖內群島，馬來西亞將在11月中旬重新開放蘭卡威海灘，到訪遊客不須隔離。

澳洲正局部開放入境旅遊，新加坡已開始鬆綁出入境規定，目前已開放美、加、部分西歐國家遊客入境免隔離，本月稍晚將擴大至澳洲、瑞士和南韓。

這些國家雖鬆綁入境管制，但境內仍實施多項公衛和旅遊規定，光是開放邊境不足以讓商務客和觀光客回流。

泰國目前僅允許入境遊客前往特定省分，通常是疫情前的觀光勝地；澳洲仍未開放全境，且僅對公民和永久居民開放，觀光客仍受管制。新加坡「免隔離」仍需等待入境強制檢測結果出爐，最久可能需等候24小時。

彭博資訊彙整的資料顯示，亞太城市對觀光旅遊的限制仍比多數美歐城市嚴格，目前至少有五座大型城市完全禁止外國觀光客進入，已開放的城市也有許多限制措施。此外，赴亞洲旅行的旅客須面對回國後的限制措施，例如從普吉島返回新加坡後需隔離十天，返回中國大陸須隔離14天，隔離期間還需接受多次檢測並涉及許多費用。因此，亞洲各地旅遊業的復甦雖已萌芽，仍需一段時間才能重回疫情前的水準。

觀光 新加坡 邊境

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