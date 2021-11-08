東南亞豪門 布線尋獨角獸

以曼谷卜蜂集團（圖）為首的投資人，9月在新創公司Ascend Money的C輪投資案中投入1.5億美元，催生了泰國第一隻金融科技「獨角獸」。（路透資料照片）

從菲律賓到泰國，許多東南亞 豪門正擴大投資 科技新創公司，並與矽谷創投業者聯手，顯示老牌企業帝國面臨封鎖措施和旅遊限制的衝擊後，正大舉朝電商和數位轉型，為新營收來源鋪路，並尋找東南亞下一個「獨角獸」。

彭博資訊報導，泰國大亨謝國民（Dhanin Chearavanont）、菲國富商吳詩農（Lance Gokongwei）等東南亞富豪的控股公司、家族投資事業等投資工具，正直接挹注具有前景的企業、成立創投基金，或與矽谷創投業者合作。

以曼谷卜蜂集團（CP）為首的投資人，9月在新創公司Ascend Money的C輪投資案中投入1.5億美元，催生了泰國第一隻金融科技「獨角獸」，其估值為15億美元。卜蜂同月並與泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）聯手，成立一檔規模8億美元的新興科技創投基金。

卜蜂表示，積極擁抱創新，探索機器人、物流、雲端；東南亞將邁入轉型的黃金年代，企業採用先進科技與新商業模式，以推動升級，且疫情 已加快企業數位化的腳步。

印尼Intudo Ventures也在9月完成第三檔基金的募資，共計募集1.15億美元，參與投資的金主包括逾30個印尼家族及其企業集團。

矽谷科技創新加速平台Plug and Play Tech Center已在東南亞簽下十多個合作夥伴，多數是家族掌控的集團，包括菲國Aboitiz Power、泰國卜蜂、印尼阿斯特拉國際（Astra International）。

Plug and Play執行副總裁暨企業創新及投資亞太區主管德帕那說，東南亞豪門正在評估疫情對事業的衝擊，也必須有新的構想，如今這些大公司正成為新創公司加速創新的一大支柱。

東南亞老牌企業帝國面臨封鎖措施和旅遊限制的衝擊後，正大舉朝電商和數位轉型，為新營收來源鋪路。事實上，新一代企業接班人掌舵後，轉型已變得更加急迫。

創投公司500 Startups Southeast Asia管理合夥人哈諾爾（Vishal Harnal）表示：「近來一些新創公司的成功案例，已讓東南亞豪門看到到科技投資的回報，現在已有更多家族資金投入，疫情更加速了這個趨勢。」

在各國政府仍在圍堵疫情之際，東南亞豪門仍面臨嚴峻挑戰。亞洲開發銀行（ADB）9月將今年東南亞地區的經濟成長展望下修至3.1%，並表示新興亞洲國家對疫情仍顯脆弱。