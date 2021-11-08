沙烏地調漲12月原油定價

OPEC+維持溫和增產計畫，石油供給疑慮再起。（路透）

國際油價 5日收盤大漲，使供給疑慮再起，主要是石油 輸出國組織及夥伴國（OPEC＋）維持當前的溫和增產計畫，加上美國 遲遲未宣布釋出戰略原油庫存所致。而且沙烏地阿拉伯對全球客戶調漲12月各級油品的官訂售價，且增幅大於市場預期，意味著沙國認為需求仍在改善。

紐約西德州原油12月期貨5日收漲3.1%，至每桶81.27美元；倫敦布蘭特原油1月期貨同日收漲2.7%，報82.74美元。儘管這兩個指標的周線未因此翻紅，但油價仍在多年來的高點徘徊，今年來均漲逾60%。

OPEC+ 4日同意維持當前的溫和增產計畫，也就是從12月起，每日增產40萬桶原油（bpd），不理會美國總統拜登對於額外增產的呼籲。主要石油消費國都指出，這樣的增產步調不足以支持疫後經濟復甦。

儘管美國能源部長格蘭霍姆5日接受彭博電視訪談時表示，拜登「正考量」可能對此釋出戰略原油庫存來壓低汽油價格，但美國政府當天卻未宣布任何具體動作，使市場對於供應吃緊問題能快速紓解的期望落空。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）同日宣布，12月銷往亞洲的阿拉伯輕原油官訂售價（OSP）調漲1.4美元，至2.7美元，漲幅遠大於先前調查預測的0.5至1美元的區間。

若不計去年沙國和俄羅斯開始脫離價格戰的那段短暫期間，這次漲幅堪稱20年來第二大。

加拿大帝國商業銀行資深能源交易員巴賓指出，此舉意味著沙國認為需求仍在改善，尤其是疫情復熾令人懷疑復甦強度的亞洲，「投資人對油市的關注焦點仍是美國對OPEC＋會議反應」。