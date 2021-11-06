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攻占美市場 Puma採彈性辦公搶人才

編譯王巧文／綜合報導
Puma宣布將採取混合工作型態，並把開會時間限制在上午10時至下午4時，不再採「朝九晚五」制。(路透資料照片)
Puma宣布將採取混合工作型態，並把開會時間限制在上午10時至下午4時，不再採「朝九晚五」制。(路透資料照片)

德國運動衣鞋品牌彪馬（Puma）宣布，按疫後新常態重新設計的新北美總部開幕，並將給予美國員工更多工作彈性，希望能在快速擴張當地事業之際，吸引更多人才。

Puma位於麻州薩默維爾的新北美總部4日正式啟用，這座僱用了450名員工的總部占地15萬平方英尺，共有兩棟獨立辦公樓，內部設施包括頂樓平台、健身中心和兒童遊樂間。

Puma北美新總部在籌備四年後，又延後了六個月才啟用，以改善內部設施設計，包括擴大空間、增加會議室及非接觸式技術等，因應新冠疫情催生的生活模式。

Puma也宣布將採取混合工作型態，讓各團隊自行決定重返辦公室計畫，但希望員工每周有三天進辦公室，公司會把開會時間限制在上午10時至下午4時，不再採「朝九晚五」制，以便員工避開尖峰時段上下班。

新總部的規劃和混合式辦公政策，都是為吸引人才所祭出的誘因。Puma北美業務總裁Bob Philion指出，美國勞動市場現在徵才不易，尤其是配銷和零售部門更難招到人。

Puma正在強攻美國市場，當地的業務成長速度比對手Nike和愛迪達（ Adidas）來得快。Bob Philiong說：「我們非常看好北美商機，我們熬過最艱困時期因而變得更強大。」

美洲地區是彪馬今年事業成長最快的市場，第3季營收年增31％，占公司整體業績的37％，歸功於更多消費者在疫情期間開始運動以及轉而購買較休閒的服飾。

美國 疫情 工作

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