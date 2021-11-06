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超微分食市占 英特爾再受挫 遭遇疫情後遺症 Chromebook晶片需求衰退 低階筆電市場蒸發

編譯季晶晶／綜合報導
超微第3季持續蠶食英特爾PC處理器市占。(路透資料照片)
超微第3季持續蠶食英特爾PC處理器市占。(路透資料照片)

英特爾（Intel）上季再丟掉超過兩個百分點的CPU市占給超微（AMD），標誌這家失去部分技術領先優勢的晶片先驅再次遭遇挫折。

Mercury Research的最新數據顯示，超微第3季個人電腦（PC）處理器的銷售，市占率為24.6%，高於去年同期的22.5%。這是因為市場對於驅動Chromebook等低階筆電的晶片，需求急劇下滑。

英特爾仍然擁有75%的PC處理器市場，也仍然是全球最大的晶片製造商。但超微已經削弱其主導地位，尤其是在高階運算市場。

英特爾正遭遇疫情後遺症。去年，當封鎖和隔離迫使學生和上班族遠距在家工作，許多人搶購配備英特爾處理器的Chromebook，現在，大家紛紛返回學校和辦公室，對這些設備的需求大減。

Mercury Research的分析師Dean McCarron撰寫報告形容，「低階筆電和Chromebook的市場蒸發不見」。

超微和英特爾是X86 CPU的唯二供應商。這種晶片是世上大部分筆電和桌電，以及大多數網路和企業網絡伺服器的核心。超微得益於推陳出新的產品和英特爾製造進展的延遲，市占一直穩步成長。

超微在低階Chromebook市場的曝光有限，上季在業界最有利潤的領域取得進步，搶下超過10%伺服器處理器的市占。

另外，由於Chromebook的需求下降，由安謀（Arm）架構處理器所服務的市場也在萎縮。根據Mercury Research，這被蘋果公司（Apple）的銷售增加所抵消，蘋果有更多的電腦產品轉用基於安謀技術的自家晶片。

晶片 蘋果 疫情

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