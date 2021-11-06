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瞄準未成年人 日砸2兆紓困

編譯易起宇／綜合報導

日本媒體報導，日本政府計畫提撥約2兆日圓（180億美元）預算，明年4月前發放10萬日圓（約879美元）現金，給每位18歲以下的未成年人，作為刺激計畫一環，減輕新冠肺炎疫情的衝擊。

讀賣新聞報導，日本計畫在明年春季新學年開始前發放這筆補貼，並計劃從今年度約4.5兆日圓的預算盈餘中提撥資金支應。根據官方計算，日本18歲以下未成年人有2000萬人，補貼計畫總成本約為2兆日圓。

日經新聞報導，對未成年人普發現金是自民黨執政聯盟夥伴公明黨的政見，但公明黨堅持此案不應排富，政府內部卻保留排富選項，細節仍待協商。

日本政府也考慮對持有個人編號卡（My Number Card）的民眾，每人發放價值3萬日圓的點數。日經則報導，政府考慮額外發5萬日圓給窮困家庭。

第一生命經濟研究所資深經濟學家小池理人則認為，這一回可能會有更多錢流入消費支出，因為這次目標鎖定了需要現金的族群。

若包含發放現金在內，整套刺激計畫規模可能高達數十兆日圓，因此日本政府和執政聯盟希望年底前通過一筆今年度的追加預算。完整方案預計最快19日擬定。

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