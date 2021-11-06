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中限制出口 南韓爆發尿素搶購潮

財經新聞組／綜合報導

中國宣布限制出口，引發南韓駕駛瘋狂搶購尿素，這種添加劑對柴油車來說是淨化廢氣的重要物質。青瓦台今天宣布成立專案小組，與尿素出口國家展開談判。

中央社引述路透報導，南韓政府數據顯示，截至8月，南韓登記的機動車輛當中有40%使用柴油引擎。南韓於2015年強制規定所有柴油車都必須使用尿素控制廢氣排放。

南韓使用的尿素嚴重仰賴中國出口。根據產業通商資源部數據，在今年1月至9月期間，多達97%尿素來自中國，較前一年增加約8%。中國海關總署上月公告，為確保國內市場供應無虞，將檢視出口化肥和相關物質，例如尿素的檢驗檢疫報告，被認為是實際上對出口下禁令。

南韓產業通商資源部指出，南韓工業用尿素價格自2020年10月起上漲超過8成，在今年9月來到每公噸483美元。

當地媒體報導，車用尿素過去10公升要價1萬韓元，目前在線上二手市場已經飆升至12萬韓元。

迫切想要購買環保汽車尿素的南韓駕駛，彼此分享仍有存貨的加油站情資，先前囤貨的人則大幅加價販售。

根據當地電視台報導，加油站紛紛掛上「尿素售罄」的告示牌。

南韓總統府發言人朴洙賢聲明，青瓦台已成立專案小組，與中國等出口國家啟動外交斡旋，以確保尿素供應充足。

南韓主要尿素供應商的高階主管告訴路透社，南韓對中國的依賴太深，要讓供應多元化並非易事。「我們10月已和俄國簽約，但要等到明年1月才能供應，而且僅有中國供應給我們的10%。」他表示，國內的尿素存貨恐怕在11月後耗盡。

南韓 中國 加油站

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