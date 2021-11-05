全球主要央行既要結束寬鬆卻如越雷區 債市措手不及

英國央行不顧市場預期而未升息；澳洲央行短期債券殖利率目標，今天又在經濟預測中維持2024年以前不會升息的看法。路透

全球主要央行 轉向收緊貨幣政策，但步調相當緩慢，如同穿越雷區，遠不如投資人預期的步調。影響所及，全球主要公債市場大漲，短期債券殖利率 下跌最劇。

英國 央行出乎市場預料竟未升息；澳洲央行短期債券殖利率目標，今天又在經濟預測中維持2024年以前不會升息的看法。聯準會（Fed）本周確認將開始縮減購債，但主席鮑爾表示，在勞動市場進一步跟進之前，他不會考慮升息。

隨著通膨上升和經濟成長放緩，已開發經濟體的決策者面臨如走鋼索，過快或過慢行動都有風險，如此一來卻增加出乎市場意料以及犯下政策錯誤的機率。

其結果就是，官員可能將謹慎行事，且速度各有不同，儘管投資人敦促加快結束寬鬆貨幣政策，並押注英國央行將在2月升息，聯準會在6月升息，甚至歐洲央行也將在2022年的某個時候扭轉其鴿派立場。

Exante Data LLC高級顧問Chris Marsh說：「我們可能進入有記憶以來全球貨幣政策最有意思的階段，如果你還不到50來歲的話，」

摩根大通的經濟學家估計，到今年年底，他們追蹤的31家央行中，大約有一半將從去年低點提高基準利率。

全球債券市場今天延續英國央行意外決定維持利率不變後啟動的漲勢。英國央行按兵不動的決定，促使交易員下調決策者會緊縮貨幣政策來替通膨降溫的預期心理。

短期證券受到的衝擊最大，澳大利亞3年期殖利率邁向近十年來最大單周跌幅，美國5年期殖利率跌至近三周低點，同期限英國國債殖利率創下英國脫歐公投以來最大跌幅，德國2年期殖利率跌至兩個月最低。

澳洲3年期債券殖利率周五下跌7個基點至0.90％，本周下跌32個基點，勢將創下2012年以來最大跌幅，並回吐部分上周創下的20年來最大漲幅。

周四分別下跌4個和8個基點後，美國2年期和5年期債券殖利率在亞洲早盤持平。英國的同天期公債殖利率分別下跌了21和19個基點。德國2年期債券殖利率觸及9月1日以來最低。