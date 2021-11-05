任天堂下修Switch銷量目標

因全球晶片荒，日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）下修對旗下遊戲機Switch的銷售目標。(路透資料照片)

日本遊戲大廠任天堂 （Nintendo）4日下修對旗下遊戲機Switch的銷售目標，並表示正設法滿足年終購物旺季的需求，因全球晶片 荒已阻礙到Switch的生產。但該公司仍上調了全年度營業利益的展望，主因是匯率 變動。

任天堂4日表示，現在設定Switch今年度（至明年3月底止）的銷售目標為2400萬台，低於原先的目標2550萬台。社長古川俊太郎表示：「我們無法生產足夠數量的Switch，來滿足預期接下來年終購物季會有的需求。而且目前狀況並沒有改善跡象，嚴峻情勢將會持續下去，因此我無法說，這個狀況會持續多久。」

不過，任天堂將今年度營業利益展望從原先預估的5000億日圓調高至5200億日圓（46億美元），主因是貨幣匯率調整，但仍不及市場預期的6100億日圓。任天堂也展現對軟體銷售和網路服務收入能提升獲利的信心，預期Switch今年度軟體銷售將能達到2億套，高於原先預期的1.9億套。

任天堂在上季（7-9月）營業利益比去年同期下滑32%至1002億日圓，低於分析師預期的1219億日圓，Switch主機銷量為383萬台，低於前一季的445萬台。

受到晶片和其他原料都短缺影響，任天堂一直在努力提升其新版OLED螢幕Switch主機的產量。Ace經濟研究所分析師安田秀樹表示，任天堂要實現其硬體銷售的新目標，將取決於該公司有多重視這款剛發售的主機。原版Switch和平價版Switch Lite的全年銷售都在下滑，而價格較高的新版本將是任天堂明年維持銷售增長的重要靠山。

據NPD數據顯示，Sony的PS 5是美國9月最暢銷的遊戲機，終結了Switch連續33個月雄踞冠軍寶座的紀錄。