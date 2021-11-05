Google配合南韓法規 將開放第三方支付

為遵守南韓 的新法律，字母公司旗下的Google 4日宣布，將開放第三方支付系統，這是Google首度為特定國家修改其支付政策，也象徵這位美國科技巨頭在利潤豐厚的應用程式（App）支付市場讓步。Google發表聲明說，為遵守南韓的新法規，將開放程式開發商在販售數位商品和服務時，可提供Google Play以外的支付系統選項。

南韓國會8月底通過電信商業法一項修正案，禁止Google、蘋果 等大型應用程式商經營者強迫開發商使用其支付系統，阻止這些業者針對應用程式內購抽取佣金。

韓國通訊委員會（KCC）已要求Google和蘋果，應針對如何遵守這些法規提出計畫，而Google在4日做出回應。這項新法律的多數內容 已在9月中旬生效。KCC表示，Google計劃在年底前開放第三方支付系統，且僅適用南韓市場。

蘋果則在上月通知南韓政府，表示已遵守新法規，因此不必修改其App Store的政策。但KCC表示，將要求蘋果的南韓部門制定新政策，使開發商在選擇支付方法時南韓是全球第一個要求科技巨頭開放第三方支付方法的國家。