手機晶片需求旺 高通股價勁揚7%

全球最大智慧手機晶片 商高通 （Qualcomm）日前公布財報時說，由於市場對5G設備的需求激增，以及該公司進軍新市場，本季的展望高於分析師預期。該股股價在盤後交易應聲大漲約7%。

高通預估，截至12月止的本季，營收將達100億到108億美元間，每股盈餘2.9美元到3.10美元間。根據彭博，華爾街預期的銷售是97.3億美元，每股盈餘2.58 美元。

這表明高通正克服供應鏈緊縮的挑戰。該公司執行長Cristiano Amon表示，他促進供應商多元化以確保能取得供貨，另透過向車廠在內的其他製造商銷售半導體，努力降低該公司營收對手機晶片的依賴。他說，高通「現有更多成長動能，不再侷限單一市場」。

高通股價在盤後交易上漲6.9%至148美元，截至周三收盤，該股今年來累計下跌9.1%，遠遠落後於費城半導體指數大漲28%。

5G網路有助推動手機晶片的銷售，物聯網也提振獲利。對消費者而言，高通晶片更常出現在平板電腦、VR耳機和可穿戴設備。在工業應用方面，該公司產品可見於能源計量、倉儲物流系統和零售管理POS設備。

高通物聯網部門上季的銷售成長66%到15.4億美元，旗艦的手機晶片業務則成長56%到46.9 億美元，主要來自Android智慧手機。

與許多其他晶片製造商一樣，高通將生產業務外包給台積電和三星電子等公司。雖然先前遭遇晶片荒，但根據Amon，隨時間推移，高通取得供應的管道將獲得改善，從而滿足客戶需求。樂觀的前景表明他的努力正在奏效。不計某些項目，高通上季的每股盈餘為2.55美元，優於華爾街平均預期的1.95美元，調整後的營收成長43%到93.2億美元，也高於預期的88.6億美元。

高通的商業模式很獨特，大部分利潤來自技術授權。不管是否購買高通晶片，手機製造商付費使用高通的技術，因其擁有一些涵蓋行動通訊基本原理的專利。