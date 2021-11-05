美QE退場 全球恐進入量化緊縮時代

美國聯準會在11月決策會後宣布開始縮減購債。（美聯社）

美國聯準會（Fed）決議本月啟動量化寬鬆（QE）退場程序，英國央行 也表明未來幾個月可能升息 ，挪威央行維持12月升息展望不變，新興市場央行也可能在通膨逼迫下加速升息，在在顯示全球貨幣政策正進入新格局，引發市場熱議是否正進入「量化緊縮」的新時代。

Fed本月起將每月少買150億美元資產，主席鮑爾雖表示將對升息表示耐心，仍要看「充分就業」，但彭博經濟學家指出，Fed的決策聲明未提及充分就業的具體門檻，為明年升息保留政策彈性。此前，加拿大央行已意外完全停止買進公債，並暗示將提早升息。

挪威央行4日表示，經濟復甦「大致符合預期，重申12月「高度可能」再次升息；該央行9月已升息1碼至0.25%。

同日，英國央行意外維持基準利率在0.1%，拖累英鎊匯率盤中重貶0.8%，但央行也說，若經濟表現一如預期，「未來幾個月內可能必須調升利率」，使英國央行在緊縮之路上領先其他主要央行。路透引述摩根大通的計算指出，在通膨飆漲逼迫下，南非、墨西哥及波蘭等央行未來12個月都將升息2個百分點以上，巴西甚至可能升息超過6個百分點，哥倫比亞估調升4個百分點以上。

「量化緊縮」（QT）已成為當前金融市場新顯學。美銀計算，各國央行在金融海嘯後已透過QE計畫，共買進23兆美元各種證券，如今預期QE明年起將逐漸淡出。

摩根士丹利全球策略專家洪巴克也戲稱金融市場將轉向「TNT」（黃色炸藥），即「退場（Taper）、通膨（Inflation）、緊縮（Tighten）」。

不過，英國金融時報專欄作者維格斯沃斯（Robin Wigglesworth）認為，現在就擔心會發生嚴重且持久的通膨，促使央行快速升息，並導致金融市場騷動，這種看法仍不大成熟。

他說，央行提高利率改變不了港口壅塞、物流瓶頸、勞工短缺等供給面問題，央行若過早升息，反而可能壓制經濟復甦，因此各大央行不太可能犯下這種錯誤，美、歐、日三大央行不太可能對寬鬆政策急踩煞車。