任天堂下修Switch銷售展望 但上調全年營利預測

任天堂下修Switch全年銷售目標，以回應零件短缺和物流瓶頸。 路透

日本遊戲大廠任天堂 （Nintendo）下修對旗下遊戲機Switch的銷售目標，以回應重創製造業的零件普遍短缺和物流瓶頸。但該公司上調了全年度營業利益的展望，主因是匯率 變動。

任天堂4日表示，現在設定Switch今年度（至明年3月底止）的銷售目標為2,400萬台，低於原先的目標2,550萬台。該公司並上修全年度營業利益展望，由原先的預估的5,000億日圓調高至5,200億日圓（46億美元），但仍不及市場預期的6,100億日圓。

任天堂表示調升營業利益預測的主因是匯率，同時也展現軟體銷售和網路服務收入能提升獲利的信心，該公司現在預期今年度Switch軟體銷售將能達到2億套，高於原先預期的1.9億套。任天堂向來以提供保守預測見稱，因為此舉能使其能在不調降預測的情況下度過意料外的困難。

Switch主機上季（7-9月）的銷售量為383萬台，低於前一季的445萬台。任天堂公布，上季的營業利益為1,002億日圓，低於分析師 預期的1,219億日圓。

受到晶片和其他原料都短缺影響，任天堂一直在努力提升其新版OLED螢幕Switch主機的產量。Ace經濟研究所分析師安田秀樹表示，任天堂要實現其硬體銷售的新目標，將取決於該公司有多重視這款剛發售的主機。原版Switch和平價版Switch Lite的全年銷售都在下滑，而價格較高的新版本將是任天堂明年維持銷售增長的重要靠山。

據NPD數據顯示，Sony的PS 5是美國9月最暢銷的遊戲機，終結了Switch連續33個月雄踞冠軍寶座的紀錄。