微軟版元宇宙 明年問世

近來熱翻天的「元宇宙」概念不只是關於娛樂和遊戲，微軟 公司（Microsoft）也將推出「企業版元宇宙」，其中將包含簡報軟體PowerPoint與試算表Excel。

彭博資訊報導，微軟正調整其招牌軟體產品，要創造一個讓企業更方便進入的元宇宙。該公司將推出的第一個元宇宙產品，是主打能提供數位化身功能的新版聊天與會議程式Teams，預定明年上半年推出。客戶將能在虛擬世界中分享PowerPoint等Office檔案和功能。

微軟執行長納德拉接受彭博電視專訪時表示：「新冠疫情 讓這類商業用途變得更主流，即便這些消費產品有時感覺像是科幻小說。」納德拉說，他自己已運用這項技術參觀英國一家醫院的新冠病房、一座豐田工廠，甚至造訪了國際太空 站。

微軟在2日的Ignite大會上展示了新版Teams的功能，企業將可用此創造出虛擬空間，讓員工在裡面開會。這項技術利用微軟今年稍早發表的混合實境（MR）平台Mesh，可以透過微軟HoloLens在內的頭戴式裝置體驗擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）。

沒有3D顯影裝置的消費者也能以2D方式來體驗內容與化身。雖然距離大眾認知的元宇宙，也就是人們能在網路上重新創造整個生活的未來世界，尚有遙遠距離。不過納德拉說，現在就能展開商業應用。

顧問業者埃森哲（Accenture）已利用微軟軟體創造一個總部大樓的「數位分身」，以便在疫情期間舉辦新員工的培訓活動。微軟副總裁斯巴塔羅說，埃森哲已利用這種方式舉辦100多場活動，參與員工超過1萬人。