馬士基擴大併購 搶進空運業

疫後復甦、經濟重建引發貨運熱潮，在供應鏈 危機未解情況下，航商大舉整合供應鏈，全球最大海運業者馬士基（Maersk）和第三大貨櫃輪運業者法國達飛（CMA CGM），正透過併購其他公司或採購飛機，擴大進軍空運業。

業內人士說，疫後貨運需求大熱，近期海空運量呈現暴力反彈，在此背景下，大型海運業者為整合運輸供應鏈，積極搶進「空運」及「非海運」領域，除了顯示「海運供應鏈危機」短時間難解外，空運市場將迎來新盛世，而空運也將成為此危機下的關鍵解決方案。

馬士基有意從海運服務轉型為一站式、端對端的全球物流服務業者。受惠於疫情 引發運費飆漲的馬士基，已將獲利用於併購非海運事業，繼今年稍早收購電商HUUB、包裹運輸公司Visible Supply和歐洲B2C後，2日更宣布將以6.44億美元收購德國貨運承攬業者Senator International公司。

馬士基還採購了兩架波音777貨機，預計2024年投入營運。馬士基並已租用三架波音767-300貨機，預計明年開始提供服務。馬士基執行長施索仁（Soren Skou）表示：「疫情幫助我們加速（全球物流）的整合策略。」

無獨有偶，法國海運巨擘達飛也正積極擴張物流領域，已為新創立的空運部門採購兩架波音777貨機，預計明年春季交機。達飛空運今年3月開始營運，目前有四架A330-200F貨機，由比利時航空（Air Belgium）代為運營。

達飛表示，波音777貨機將提振集團在空運市場的成長。達飛第一條定期航線往返列日與芝加哥，目前已新增飛往紐約、亞特蘭大和杜拜的航線。

業內人士指出，海運大航商大舉整合供應鏈，這在過去罕見。關鍵仍在於供應鏈壅塞的問題，近期為了緩解塞港，美國 最繁忙的兩大港口洛杉磯港與長灘港宣布，本（11）月起，將針對停留在海運碼頭的兩類進口貨櫃向海運公司徵收附加費，顯示塞港問題嚴峻。

為此，本月起，包括中遠、長榮、現代、以星等大型貨櫃航商，調升遠東發往美國的GRI（海運綜合費率上漲附加費），這也是今年以來的第21次調漲。