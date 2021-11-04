輝達股價再上揚 市值超越波克夏

美國 晶片大廠輝達（Nvidia）市值繼一周前超越台積電後，2日又首度超越「股神」巴菲特職掌的波克夏 公司（Berkshire Hathaway），一舉躍居美國第七大公司，反映輝達股價 近期漲勢如虹，過去三個月股價大漲超過33%。

MarketWatch網站報導，輝達股價2日收盤上漲2.2%至每股264.01美元，波克夏B股漲0.6%至每股287.93美元。據FactSet資料，以收盤價計算，輝達市值達6,600億美元，超越波克夏的6524億美元。儘管差距不大，但仍擠下波克夏，榮登全美市值第七大上市公司。

美股3日早盤，輝達跌0.24%，波克夏B股跌0.38%，雙方仍維持一定的差距。輝達股票漲勢強勁，過去一年來股價上漲超過一倍，過去十年漲幅接近7,500%。相較下，波克夏股價過去一年漲幅約40%，十年漲幅為270%。

據道瓊Market Data的數據，輝達從去年3月16日的疫情低點迄今，市值增加約5300億美元，光是市值的增加規模，就比信用卡發行業者Visa、摩根大通和零售業者沃爾瑪的當前市值還高。