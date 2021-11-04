我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

輝達股價再上揚 市值超越波克夏

編譯葉亭均／綜合報導

美國晶片大廠輝達（Nvidia）市值繼一周前超越台積電後，2日又首度超越「股神」巴菲特職掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway），一舉躍居美國第七大公司，反映輝達股價近期漲勢如虹，過去三個月股價大漲超過33%。

MarketWatch網站報導，輝達股價2日收盤上漲2.2%至每股264.01美元，波克夏B股漲0.6%至每股287.93美元。據FactSet資料，以收盤價計算，輝達市值達6,600億美元，超越波克夏的6524億美元。儘管差距不大，但仍擠下波克夏，榮登全美市值第七大上市公司。

美股3日早盤，輝達跌0.24%，波克夏B股跌0.38%，雙方仍維持一定的差距。輝達股票漲勢強勁，過去一年來股價上漲超過一倍，過去十年漲幅接近7,500%。相較下，波克夏股價過去一年漲幅約40%，十年漲幅為270%。

據道瓊Market Data的數據，輝達從去年3月16日的疫情低點迄今，市值增加約5300億美元，光是市值的增加規模，就比信用卡發行業者Visa、摩根大通和零售業者沃爾瑪的當前市值還高。

波克夏 股價 美國

上一則

Kakao Pay掛牌 首日漲114%

下一則

馬士基擴大併購 搶進空運業

延伸閱讀

特斯拉股價又漲 馬斯克財富已是巴菲特的3倍

特斯拉股價又漲 馬斯克財富已是巴菲特的3倍
晶片製造商上演「雙城記」 輝達和台積電走勢歧異

晶片製造商上演「雙城記」 輝達和台積電走勢歧異
馬斯克後生可畏 身價逼近蓋茲和巴菲特財富總和

馬斯克後生可畏 身價逼近蓋茲和巴菲特財富總和
巴菲特91歲 波克夏擁抱新經濟

巴菲特91歲 波克夏擁抱新經濟

熱門新聞

房市泡沫可能重現，但沒有人注意。（路透）

2007年房市泡沫殷鑑不遠，至今仍未記取教訓

2021-10-27 17:43
「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

這家公司連3天大跌 「女股神」逢低搶進逾28萬股

2021-11-03 22:01
臉書（Facebook）28日宣布公司名稱改為「Meta」。 (路透)

股民又買錯了 臉書改名居然讓這家公司一度瘋漲26%

2021-10-29 00:51
目前魷魚幣的推特帳戶，已受到平台限制，導致魷魚幣暴跌。圖擷取自推特

推特帳號遭關閉 魷魚幣暴跌逾99%

2021-11-01 10:37
富國證券公司（WFS）股票策略部門主管哈維預估，美股今年的大多頭格局將不會延續至明年。美聯社

富國證券主管：美股年底將大漲 但明年起開始走下坡

2021-11-01 09:58
臉書公司改名為Meta，宣稱要打造結合虛擬實境、擴增實境及其他新科技的「元宇宙」。（路透）

臉書谷歌玩改名、推新招 專家：都是為了賺你的錢

2021-10-29 12:50

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明