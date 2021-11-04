Kakao Pay掛牌 首日漲114%

南韓最大行動支付公司Kakao Pay上市首日股價收漲逾一倍。（歐新社）

南韓 最大行動支付公司Kakao Pay 3日在首爾股市掛牌，上市首日股價收漲逾一倍，反映投資 人看好其成長前景。Kakao Pay的表現不僅化解市場對南韓當局加強監管網路金融平台的疑慮，也代表南韓IPO熱潮可能仍有發展空間。

Kakao Pay股價3日盤中一度飆漲156%，收漲114.4%報每股19萬3000韓元，市值升至25.2兆韓元，躍居南韓市值第二高的金融公司，僅次於同屬網際網路巨擘Kakao旗下的關係企業Kakao Bank（市值28.2兆韓元）。

Kakao Pay的IPO之路相當崎嶇，由於金融監管當局質疑Kakao Pay的IPO定價和保險 經紀服務資格，致使該公司上市計畫延遲逾兩個月。如今順利掛牌交易，Kakao Pay表示將把籌得的資金用於推出股票交易、產物保險等新服務，以及開拓海外市場。

Kakao Pay的IPO案被視為對市場情緒的一次檢驗，因為南韓金融監管機關正加強打壓科技公司，指控這些公司濫用客戶資料，傷害小型企業。

分析師指出，南韓IPO熱潮或許已經觸頂，但Kakao Pay的表現反映投資人對平台事業的IPO案仍相當友善。