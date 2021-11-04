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ECB總裁：明年不太可能升息

編譯林奇賢／綜合報導

歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，ECB明年「不太可能」升息，原因是歐元區通膨率仍太低。這是她繼上周決策會議後再次重申政策立場，盼市場信服ECB的立場。投資人也因此延後押注ECB升息的時點。

路透報導，拉加德3日表示：「我們已在利率的前瞻指引中明確表達，必須滿足三個條件，才會開始調升利率。儘管當前通膨率竄升，但中期的通膨展望仍會受到控制，因此明年非常不可能滿足這三個條件。」

歐元區10月消費者物價指數（CPI）年增率為4.1%，是歐元區1997年開始統計以來的最高。ECB上周決議維持現行政策及利率不變，拉加德當時也在會後記者會表明政策立場，但卻沒影響貨幣市場行情，投資人甚至還短暫押注ECB將在明年升息兩次。

事隔將近一周，拉加德再次出面強調ECB的政策立場，這次投資人似乎聽進去了。

貨幣市場行情顯示，投資人預測ECB可能在2022年12月前升息10個基點，比先前預期延後兩個月。歐洲公債殖利率應聲上漲，德國公債和義大利公債的利差也縮小。

拉加德3日指出：「市場利率過去幾周一直攀升，主要是因市場對通膨前景的不確定性增加、國外和（歐元區的）政策利率預期影響、對後疫情時代資產購買政策的調整有些疑惑。」

拉加德強調，「我們會繼續利用緊急購債計畫（PEPP）來維持有利的融資條件，並確保不會過度提高各產業的借貸成本」，因為那將「構成經濟復甦的不當阻力」。

同為ECB管理委員會成員的西班牙央行總裁德科斯以及愛沙尼亞央行總裁穆勒，也都附和拉加德釋出的訊息，認為當前通膨竄升基本上是暫時性的現象。

殖利率 投資 升息

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