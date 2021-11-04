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全球金融聯盟減碳 允砸百兆

編譯湯淑君／綜合報導
國際金融機構合組聯盟，承諾未來30年將聯手出資百兆美元，協助推動降低碳排的計畫。聯合國氣候峰會正在英國格拉斯哥召開。（美聯社）
國際金融機構合組聯盟，承諾未來30年將聯手出資百兆美元，協助推動降低碳排的計畫。聯合國氣候峰會正在英國格拉斯哥召開。（美聯社）

全球金融業及其投資人共同許下承諾，未來30年將聯手出資百兆美元，協助推動降低碳排的計畫。這是世界金融體系破天荒首度為對抗氣候變遷而協調行動，日後重大決策都將把減碳納入考量。

這群由國際金融機構組成的聯盟稱為「格拉斯哥淨零金融聯盟」（Gfanz），由遍布45國、總計逾450家的銀行、保險公司和資產管理機構組成，合計控制130兆美元的民間資產。該聯盟宣布，可能在2050年之前提供多達100兆美元的資金，協助世界經濟體在未來30年過渡到淨零碳排。

前英國央行（BoE）總裁、自4月Gfanz成立以來即擔任主席的卡尼說，這是個分水嶺，「現在必要基礎都已到位，可讓氣候變遷地位從邊緣移到最前線，以至於每一項金融決定都會把氣候變遷納入考量。」

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）正在英國蘇格蘭格拉斯哥召開，外交官仍就各國政府承諾的減碳目標爭執不休，相形之下，Gfanz許下的承諾不僅較具體、改造能力更強，還附帶出資承諾，使民間公司在抗氣候變遷進展上顯得領先官方。

投資機構管理57兆美元資產，另有63兆美元來自銀行，其餘10兆美元來自於退休基金和其他資產持有者。總計130兆美元的資產規模夠大，足以在2050年底前產生100兆美元的資金，用於投資新的技術；影響層面也夠廣，足以要求企業和金融機構依循減碳路徑自我改造。已加入Gfanz的金融集團包括滙豐（HSBC）、美國銀行（BofA）和桑坦德（Santander）。

出資方式除了銀行貸款之外，也可能採取投資形式，由創投機構、私募股權公司、共同基金、捐贈基金和其他大型投資人購入股票和債券。這麼做可把資金導向有助於減碳的投資，同時仍然有利可圖。

另外，金融監管當局，包括美國聯準會（Fed）、BoE和全球會計標準組織，都已同意透過審查和資訊揭露標準協助監督。

投資 減碳 氣候變遷

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