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馬士基、達飛進軍空運領域 航運巨擘加速轉型腳步

編譯林奕榮／綜合外電
新冠肺炎疫情引發的貨運熱潮正在使航運業者加快轉型步調，全球最大海運業者馬士基（Maersk）、全球第三大貨櫃輪運業者法國達飛（CMA CGM）正透過併購其他公司或採購飛機，擴大進軍空運業。 美聯社
新冠肺炎疫情引發的貨運熱潮正在使航運業者加快轉型步調，全球最大海運業者馬士基（Maersk）、全球第三大貨櫃輪運業者法國達飛（CMA CGM）正透過併購其他公司或採購飛機，擴大進軍空運業。 美聯社

新冠肺炎疫情引發的貨運熱潮正在使航運業者加快轉型步調，全球最大海運業者馬士基（Maersk）、全球第三大貨櫃輪運業者法國達飛（CMA CGM）正透過併購其他公司或採購飛機，擴大進軍空運業。

馬士基有意從海運服務轉型為一站式、端對端的全球物流服務業者。受惠於疫情引發運費飆漲的馬士基，已將獲利用於併購非海運事業，繼今年稍早收購電商HUUB、包裹運輸公司Visible Supply和歐洲B2C後，2日更宣布將以6.44億美元收購德國貨運承攬業者Senator International公司。

馬士基還採購了兩架波音777貨機，預計2024年投入營運。馬士基並已租用三架波音767-300貨機，預計明年開始提供服務。這些貨機將由馬士基旗下的貨運航空子公司Star Air負責營運，預期可讓馬士基的運能增加一倍，目前Star Air已有15架貨機。馬士基執行長施索仁（Soren Skou）表示：「疫情幫助我們加速（全球物流）的整合策略。」

法國海運巨擘達飛也正積極擴張物流領域，已為新創立的空運部門採購兩架波音777貨機，預計明年春季交機。達飛表示，這兩架貨機是公司空運部門達飛空運（CMA CGM AIR CARGO）的第一筆直接訂單。達飛空運今年3月開始營運，目前有四架A330-200F貨機，由比利時航空（Air Belgium）代為運行。

達飛表示，波音777貨機將提振集團在空運市場的成長。達飛第一條定期航線往返列日與芝加哥，目前已新增飛往紐約、亞特蘭大和杜拜的航線。

疫情 航線 紐約

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