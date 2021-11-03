附加費頻漲 馬士基：海運吃緊到下季

馬士基預期，全球海運市場至少將維持緊俏到明年第一季。（ 路透）

全球最大海運業者馬士基（Maersk）預期，海運市場吃緊的狀況至少將持續至明年第1季，因為全球貨櫃需求的成長速度比先前預期還快。

馬士基2日發表聲明說，今年全球海運需求將成長7%到9%，高於原本預估的6%到8%；明年全球貨櫃需求預計成長2%到4%。馬士基預期，隨著部分商品的價格飆漲，消費者可能調整支出計畫，全球需求將逐漸轉向服務領域。

馬士基也公布，第3季財報營收為166億美元，息前稅前盈餘（Ebit）為58.6億美元，都高於分析師預估的49.7億美元。馬士基也維持今年財測不變，預計Ebit介於180億-190億美元，息前稅前折舊攤銷前盈餘（Ebitda）則介於220億-230億美元。

海運運能一直無法跟上需求腳步，加上新冠肺炎疫情打亂港口作業，致使全球供應鏈陷入混亂。彭博資訊的數據顯示，新加坡港附近1日總計有53艘貨櫃輪下錨等候靠港，比平常時期多22%，馬來西亞巴生港壅塞程度比正常水準高14.5%，丹絨柏勒巴斯港壅塞率比平常高29.9%。

美國 的洛杉磯港 和長堤港1日稍早至少有79艘船等候靠岸，希臘比雷埃夫斯港則有18艘船定錨港外等待進場。

此外，全球大塞港一直未能解決，市場船舶數量受到塞港影響總運能最少減少12%，供給量減少市場大亂，法人持續看好貨櫃三雄今年及明年的獲利表現。雖然目前是淡季，11月1日起知名海運業者中遠、現代、以星都宣布調整亞洲-美國的GRI（綜合費率上漲附加費）價格。另外，台灣 的知名海運公司，有業者11月跟進調漲GRI，也有宣布12月再調GRI。

美國官方計劃對貨櫃碼頭逗留時間過長的航運公司進行罰款，超過規定使用時間後，每個櫃每天增加100美元。