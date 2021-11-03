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全球供應鏈瓶頸 持續惡化

編譯陳家齊／綜合報導
缺貨使英美歐遭遇停滯性通膨壓力。（歐新社）
缺貨使英美歐遭遇停滯性通膨壓力。（歐新社）

去年全球經濟成長因新冠疫情急煞車，現在疫情改善、需求回升，經濟卻在「塞車」。指標顯示，許多地方的供應瓶頸仍持續惡化，超市空空的貨架、港口塞船及車廠停工都指向一個普遍狀況：萬物皆漲價，缺貨缺到何時不知道，使全球經濟復甦面臨停滯性通膨的阻礙。

彭博行業研究編纂的一項供應指數顯示，美國的供應緊缺問題正處於近20年來最緊缺的狀況，英國與歐盟的指數也顯示同樣急升的供應壓力。

這項供應指數根據工廠的躉售價格、零售商的存貨銷售比，及服務產業的未完成訂單等指數綜合統計。指數低於零表示供給過剩，大於零表示供給緊缺，美國去年曾掉入負2的供給過剩狀況，近期又變成正2的供給不足。英國在2020年初出現負4的過剩情況，前陣子跳增至正3的供給不足。歐元區在2020年初也掉入負4，之後一路攀升，現在是正3的供給緊缺。

美國供給管理協會（ISM）1日公布的調查也顯示，製造業採購經理人預期明年的供應鏈情況可能一樣糟、甚至可能惡化。歐元區10月製造業景氣擴張腳步也遭遇供應鏈瓶頸和物流問題的攔阻，採購經理人指數（PMI）降至58.3，顯示景氣擴張步伐是八個月來最慢。

過去以「及時生產管理系統」努力在低庫存狀況下源源不斷生產汽車的豐田公司，今年也必須向供給不足投降，今年預估產量必去年銳減三分之一。現在的問題是，這種供應鏈緊繃的狀況何時才有緩解的跡象？

亞馬遜與蘋果對這個冬季都不太樂觀，滙豐銀行貿易分析師拉賈娜亞甘預期，明年2月農曆春節過後可能會是狀況開始改善的轉捩點，但到時還是有大量積存訂單壓力，徹底消化仍需要時間。

Drewry公司貨櫃運輸分析師亨尼也說：「供應鏈要恢復，還得祈禱我們運氣夠好，能夠避免再出現極端氣候擾亂，不要再出現新冠疫情熱點，然後加上時間與投資，才能慢慢恢復正常。」在此同時，受到主要出口國的乾旱、霜害及豪雨等不利天候的影響，從美國到俄羅斯的小麥價格都在飆漲，芝加哥小麥期貨一度漲至2012年12月來高點，巴黎小麥期貨更衝上歷史新高，肥料大廠也警告肥料價格將繼續走高，推升通膨疑慮。

指數 美國 供應鏈

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