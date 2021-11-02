利潤比iPhone高 蘋果將推MR裝置

蘋果旗下首款混合實境（MR）頭戴裝置最快明年推出，由和碩獨家拿下代工訂單，扛起蘋果進軍元宇宙商機最重要的終端產品組裝任務。（路透）

彭博報導，蘋果 旗下首款混合實境（MR）頭戴裝置最快明年推出。市場盛傳，該新品售價可能高達3000美元左右，是坊間相關產品售價最高，也是蘋果歷來最貴的穿戴裝置，由和碩獨家拿下代工訂單，扛起蘋果進軍元宇宙商機最重要的終端產品組裝任務。

蘋果首款MR裝置預料將為消費者提供擴增實境（AR）和虛擬實境（VR ）功能。蘋果執行長庫克先前已預告，AR可以用於增進對話，這項技術對蘋果的未來「至關重要」。一般預料，蘋果相關裝置要價不斐，甚至是蘋果歷來最貴的穿戴產品，和碩獨家代工，利潤也可望比iPhone高。

對於獨家代工蘋果首款MR頭戴裝置，和碩表示，不評論單一客戶及產品。不過，和碩已投入發展AR／VR裝置多年，2016年6月於美國消費性電子展（CES）期間舉辦新品及技術發表會，由董事長童子賢親自展示內部開發的VR背包與頭戴式穿戴裝置。

在實際案例上，和碩曾在2019年與英國擴增實境技術公司Wave Optics聯手推出超輕量無線AR眼鏡AiR，適用於工業、醫療及企業用市場三大領域。另，和碩也曾與3M共同開發獨立VR頭戴顯示器VX6，具備豐沛的VR／AR硬體製造能量。

彭博資訊撰寫「Power On」時事通訊的記者葛曼（Mark Gurman）在Power On專欄中表示，2022年可能是蘋果發表在AR或VR領域成果的一年。

關於蘋果積極開發某種形式的AR或VR頭戴裝置，或是開發像是「Apple Glass」智慧眼鏡的謠言多年來不斷流傳，但該公司迄今沒有透露出將推出這類產品的跡象。葛曼則透露，蘋果正「計劃在明年推出具有先進晶片 、顯示器、感測器和具有虛擬化身功能的高價裝置」。

葛曼並未提到這款頭戴裝置的可能售價，僅形容是昂貴的。根據一篇1月的報導，蘋果規劃讓自家的頭戴裝置售價高於競爭同業的裝置。

外媒《The Information》曾撰文預估，蘋果開發中的混合實境裝置價格可能高達3000美元，是Meta（原臉書）VR裝置QUEST 2 128GB版本售價的十倍。若售價消息為真，該產品將成為蘋果有史以來最貴的穿戴裝置。葛曼說：「對於蘋果的第一款頭戴裝置來說，目標在於獲得混和實境體驗，能夠利用速度敏捷的晶片和高階顯示器操控高品質虛擬實境遊戲。」